Минус десет на први мај: Ово су најхладнија мјеста у БиХ

01.05.2026 12:31

Ледено првомајско јутро освануло је широм Босне и Херцеговине. На Фејсбук страници БХ Метео објављене су јутрошње температуре из појединих дијелова.

У објави се напомиње да су на више локација оборени рекорди када је ријеч о ниским температурама за овај период године.

Први мај ове године: Чврсница -10, Бјелашница -8, Јелашиновићи -7, Соколац и Пидриш -6, Грмеч и Шехердзик -5, Бијела Вода -4, Хан Пијесак, Какањ, Кладањ, Горњи Вакуф, Фојница, Шипово -3 степена, само су неке од најхладнијих локација јутрос.

У Бањалуци јутрос је измјерено око 0 степени, што је готово на граници мраза и неуобичајено ниска температура за почетак маја.

И у већем дијелу остатка БиХ температуре су се спустиле између -3 и 2 степена, на југу је било топлије.

