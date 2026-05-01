Најљепше вијести стижу из породилишта: Српска богатија за 22 бебе

Аутор:

АТВ
01.05.2026 08:25

Беба
Фото: pexels/Anna

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 11 дјевојчица и 11 дјечака, речено је у породилиштима.

Десет беба рођено је у Бањалуци, четири у Бијељини, по двије у Источном Сарајеву, Добоју и Приједору, а по једна у Фочи и Требињу.

У Бањалуци је рођено пет дјевојчица и пет дјечака, у Бијељини двије дјевојчице и два дјечака, у Источном Сарајеву дјечак и дјевојчица, у Добоју два дјечака, у Приједору двије дјевојчице, у Фочи једна дјевојчица и у Требињу један дјечак.

Порода није било у Зворнику, Градишци и Невесињу.

