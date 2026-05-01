И јутрос вишечасовна чекања на граници

Вишечасовна чекања и јутрос су на улазу у БиХ из Хрватске на граничним прелазима Велика Кладуша, Хаџин Поток, Костајница, Нови Град, Козарска Дубица и Градишка, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Дуге колоне су и на излазу на граничним прелазима Дољани, Бијача и Габела Поље. Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до три и по тоне, док је на прелазу Шепак забрањен саобраћај за сва теретна возила.

