Данас славимо Преподобног Јована: Изговорите ове ријечи за срећу и здравље

Српска православна црква и њени вјерници данас празнују Преподобног Јована, ученика Светог Григорија Декаполита.
Преподобни Јован рођен је у Јањини у вријеме када је била престоница цара Пира. Након смрти родитеља и турског освајања, преселио се у Цариград гдје је наставио да се бави занатом, наводи СПЦ.
Многи хришћани из Цариграда су се тада одрекли Христа и прихватили ислам, а Јованова занатска радња била је смјештена међу потурицама, са којима је временом почео да улази у расправе о вјери. Гњевни на њега, предали су га суду и лажно оптужили да је раније примио ислам, па се поново вратио у хришћанство.
Јована су мучили, тукли гвозденим штаповима и бацили у тамницу. Други дан његовог тамновања био је Васкрс; када су га извели на мучење, он је изашао радосно пјевајући: "Христос васкрсе из мртвих!".
"Чините што хоћете, да би ме што прије послали из овог кратковременог живота у живот вјечни: роб сам Христов, Христа слиједим, за Христа умирем, да бих с Њим живио", рекао је Јован мучитељима.
Одлучили су да га живог спале, а он је, чим је видио ватру, сам у њу скочио. Након тога су га извукли и посијекли мачем, а одсјечену главу и тијело бацили су у огањ.
За срећу и здравље, данас треба изговорити сљедећу молитву:
"У теби се, оче, сигурно спасе боголикост, јер си примивши Крст, слиједио Христа. Дјелима си учио презирати тијело, желећи више за душу ствари бесмртне, зато се и са анђелима, Свети Јоване, радује дух твој. Амин."
