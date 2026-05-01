Обраћање Додика на Џадсон Универзитету: Награду посвећујем својој мајци, српском народу и Српској

Предсједник СНСД-а Милорада Додик одржао је говор на Џадсон Универзитету у Чикагу. Додику је уручена награда "World Leaders Forum" за лидерство и демократију.
"Награду посвећујем својој мајци, свом српском народу и Републици Српској из које долазим", рекао је Додик.
Истакао је да долази из Републике Српске која је мала, али поносна политичка и државна заједница.
"Долазим из народа који је у прошлом вијеку ратовао 17 година, народу који је претрпио у том истом вијеку преко 20 година санкција за разних страна", навео је Додик.
Истакао је да је Српска заснована на вишестраначком систему, демократским изборима и парламенту који се бира слободном вољом народа.
Додик је истакао да су Срби народ слободе и знају шта значи борити се за њу.
"Знамо да је слобода света ријеч за сваки народ. Ако народ није слободан, онда и није народ. Многи су умрли са ријечју слобода на уснама, вјерујући да се боре за бољи живот, некад су то били ратови, некада револуције, а данас је то борба за демократију", за право народа да одлучује о себи и управља својим одлукама. Да није условљен и да то исто право даје другима и другачијим - навео је Додик.
Додик је навео да Реублика Српска постоји од 1992. године и да је настала распадом бивше Југославије.
"Сваки дан током тих година смо устајали са мишљу како одбранити наш ентитет, нашу вјеру православну, дјецу и школе ", рекао је он.
Он је напоменуо да се бивша Југославија распала јер су други хтјели своје државе, а администрација тадашањег америчког предсједника Била Клинтона је то дозволила.
"Клинтонова администрација је одлучила да се распадне Југославија, али су рекли - ви сада морате живјети у БиХ - ви Срби, Хрвати и муслимани", навео је Додик и додао да су Срби жељели слободно да живе, али да то није било могуће.
Дијелови новца од награде за СПЦ и фондацију за студенте
Додик је изјавио да један дио новчане Награде за лидерство и залагање за демократију коју му је уручио Универзитет "Џадсон" дарује Српској православној цркви у САД.
Додик је рекао да, такође, дио новчаног износа Награде жели да посвети фондацији Универзитета "Џадсон" у америчком граду Елџину фондацији која помаже школовање студената слабијег имовног стања.
"Поносан сам и захвалан за ово признање. Хвала вам!", рекао је Додик у кратком обраћању након уручења награде.
Истакао је да би Срби као народ давно престали да постоје да није било Српске православне цркве.
Додик је на панелу на Универзитету "Џадсон" у Елџину напоменуо да су Срби 500 година били под турском влашћу, да нису имали било какву слободу и да су живјели у ропству.
"Данашњи муслимани у БиХ су били наши далеки преци који су прихватили ислам и постали наши најгори непријатељи. Црква је учинила највећу услугу српском народу зато што је преживјела тих 500 година", рекао је Додик.
Он је навео да се недалеко од куће у којој живи налази се једна мала црква и да је њена специфичност то што је имала веома низак кров, готово близу земље.
"Историја говори да су те цркве прављене да би се спријечило да Турци на коњима улазе у њих - и ако већ улазе да је униште, онда барем да се сагну", истакао је Додик.
Он је подсјетио да је српска црква очувала писменост, језик и идентитет, те да и данас то исто ради.
"Данас црква има посебну мисију - да се прилагоди овом времену, да задржи своје основно учење. Морам да кажем да се српски народ након 70 година комунистичке забране вратио цркви", навео је Додик.
Он је подсјетио да је током мандата на функцијама предсједника Републике Српске и предсједника Владе Републике Српске учествовао у доношењу одлука за обнову и изградњу 1047 цркава и седам манастира, те да власти Српске имају одличан однос са Црквом.
Додик је рекао да Српска "не бјежи од подршке Исламској заједници", али је проблем у БиХ што исламска заједница одлучује ко ће бити на власти.
"Они петком оду на џуму и тамо им имами кажу за кога ће за два дана да гласају на изборима. Многи од тих имама су завршили вјерске школе на Блиском истоку, у Ирану, Саудијској Арабији, Египту", напоменуо је Додик.
Он је изразио увјерење да се српска црква изборила и остала достојанствена.
"Желим да честитам овдје и захвалим нашој цркви у САД, јер је успјела да одржи нашу заједницу овдје видљивом и окупљеном, и бићу наредних дана са нашим митрополитом овдје. Сутра идем да посјетим Цркву Светог Саве у Милвокију. Ја волим нашу цркву и поштујем. То је учинило само да будем бољи човјек", закључио је Додик.
Милорад Додик изјавио је да су Срби из Републике Српске у садашњем предсједнику САД Доналду Трампу видјели долазак нових процеса и могућност да се боре за истину.
"Свијет слободе је свијет права. Могућност да се данас ово деси овдје, да прогањани Милорад Додик од Бајденове администрације дође у Америку и добије ову престижну награду. Да ли сам се надао, нисам, да ли сам сањао, нисам. Јер је то изван било којег сна. Зато хвала на овој награди", нагласио је Додик у обраћању на Универзитету "Џадсон" који му је додијелио Награду за лидерство и залагање за демократију.
Додик је напоменуо да су се Срби борили колико су могли за побједу Трампа у првом и другом мандату.
"Цијело вријеме нисмо жељели да будем подређени муслиманима у БиХ. Бивши амерички предсједник Џозеф Бајден је од нас тражио да се покоримо, пошто нисмо хтјели, онда су нам увели санкције", рекао је Додик.
Додик је указао да неко ко хоће да одузме слободу, прво напада истину.
"Када вам ускрате право да се борите за истину, онда вам ускраћују право да се борите за слободу", рекао је Додик током говора на Џадсон Универзитету у Чикагу.
Он је подсјетио је да су сви руководећи људи Републике Српске добили санкције за вријеме Бајдена.
"Добили су санкције и моја кћерка и мој син. Замислите писало да уводе санкције мојој кћерки и мом сину зато што подржавају свог оца. Било би ми лакше да то нису написали. И САД увеле санкције једном ресторану у Бањалуци, зато што је то сметња националним интересима САД", рекао је Додик.
Срби из Републике Српске у времену великих промјена, остају досљедни ономе што јесу - слободни људи који знају шта бране и зашто то раде, поручио је предсједник Милорад Додик.
Додик је навео да је на Универзитету "Џадсон" имао прилику да разговара о вриједностима које су га обликовале, о одговорности коју носи лидерство и о борби да народ Републике Српске сам одлучује о својој судбини.
"Говорио сам о породици, вјери и традицији, као и о темељима који нас одређују, али и о савременим изазовима у којима се бране демократија и право народа да буде свој", објавио је Додик на мрежи "Икс".
Он је навео да управо из тих истих вриједности произлази и његова подршка политици предсједника САД Доналда Трампа.
"Вјерујем да успјех такве политике значи свијет у којем се поштују слобода, суверенитет и право народа да одлучује о себи", поручио је Додик.
Причу о наводном геноциду у Сребреници 1995. године измислили су пропагандисти НАТО-а тог времена како би оправдали своје поступке против Срба, иако сви најзначајнији ауторитети данашњег свијета који изучавају геноцид кажу да се у Сребреници то није догодило, изјавио је Милорад Додик.
"Покушао сам да објасним бројеве око Сребренице, и то показује конфузију: злочин се десио, то је тачно, али злочин се десио и против муслимана, и против Срба, и против Хрвата", рекао је Додик на панелу у америчком граду Елџину.
Додик је, међутим, нагласио да није у реду да српско руководство, и политичко и војно, и Републике Српске и Србије, мора да прође суђење у Хагу, а да, рецимо, Алија Изетбеговић или Фрањо Туђман не буде на том суду.
Говорећи о НАТО агресији, Додик је подсјетио да је током бомбардовања убијена Милица Ракић, која је имала само три године.
"Страдала су и бошњачка, муслиманска дјеца - и жао ми је. Наш блаженопочивши патријарх Павле је рекао да `када страда једно дијете, страда читав свијет`. То се односи на било које дијете", навео је Додик.
Он је подсјетио да је "Ханџар дивизија" основана током Другог свјетског рата и да је њен члан био и Изетбеговић, који је написао "Исламску декларацију", али да је администрација тадашњег предсједника САД Била Клинтона дигла истог тог Изетбеговића на ниво "демократе".
