Додик стигао на Џадсон Универзитет, додјељује му се награда за лидерство и демократију

Предсједник СНДС-а Милорад Додик стигао је на Џудсон Универзитет у Чикагу, гдје ће вечерас бити одржан програм у оквиру „World Leaders Forum“, на којем ће му бити уручена награда за лидерство и демократију.
По доласку на универзитет, предсједник Додик сусрео се са представницима академске заједнице и организаторима догађаја, а предвиђено је и његово обраћање, као и разговор са модератором о актуелним политичким и друштвеним темама.
Џадсон Универзитет познат је по образовању заснованом на вриједностима лидерства, вјере и друштвене одговорности, те окупља студенте и госте из различитих дијелова свијета.
Додјела награде предсједнику СНСД-а представља признање за његов политички ангажман и дјеловање у области очувања демократских принципа и институционалне стабилности.
Током боравка у Сједињеним Америчким Државама, предсједник Додик имаће низ сусрета и разговора, као и медијских обраћања.
Република Српска
4 ч7
Република Српска
2 ч3
Република Српска
5 ч2
Република Српска
6 ч14
Република Српска
2 ч3
Република Српска
3 ч2
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч4
