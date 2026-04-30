Додик стигао на Џадсон Универзитет, додјељује му се награда за лидерство и демократију

30.04.2026 22:46

Милорад Додик у Америци
Фото: ATV

Предсједник СНДС-а Милорад Додик стигао је на Џудсон Универзитет у Чикагу, гдје ће вечерас бити одржан програм у оквиру „World Leaders Forum“, на којем ће му бити уручена награда за лидерство и демократију.

По доласку на универзитет, предсједник Додик сусрео се са представницима академске заједнице и организаторима догађаја, а предвиђено је и његово обраћање, као и разговор са модератором о актуелним политичким и друштвеним темама.

Милорад Додик на Џадсон универзитету
Милорад Додик на Џадсон универзитету

Џадсон Универзитет познат је по образовању заснованом на вриједностима лидерства, вјере и друштвене одговорности, те окупља студенте и госте из различитих дијелова свијета.

Додјела награде предсједнику СНСД-а представља признање за његов политички ангажман и дјеловање у области очувања демократских принципа и институционалне стабилности.

Током боравка у Сједињеним Америчким Државама, предсједник Додик имаће низ сусрета и разговора, као и медијских обраћања.

