Додик: Западна Славонија - бол која траје и нема заборава

Сваког 1. маја, са тугом која не јењава и поносом којим српски народ одаје почаст својим невино страдалим сународницима, гласно поручујемо да се истина о страдању Срба западне Славоније мора чути, правда се мора тражити, а заборав никада не смије бити опција, истакао је предсједник Милорад Додик.
Додик је указао да хрватски погром над Србима западне Славоније сваке године враћа у дане који су у колективном памћењу српског народа остали као рана која не зараста и никада неће зацијелити.
Супруга Радоша Бајића поново у болници: "Уз божију милост и помоћ увијек побјеђујемо"
"Западна Славонија је опомена да када мржња почне да води политику, та политика увијек завршава злочином. Али, западна Славонија је и завјет да српске жртве никада неће бити заборављене, нити избрисане из историје. Док памтимо, они живе у нашој историји и у нашој истини које морају кад тад наћи пут до права и правде", истакао је Додик за Срну поводом сутрашњег обиљежавања 31 године од погрома над 15.000 Срба из западне Славоније у хрватској акцији "Бљесак", када је убијено најмање 263 Срба, од којих 107 цивила, међу којима је 12 дјеце.
Почетком маја 1995. године, додао је он, у операцији која је за само два дана промијенила животе хиљада људи, српски народ је потпуно избрисан са територије на којој су вијековима градили своја огњишта, рађали се, вјенчавали, умирали.
Он је подсјетио да су бестијално убијани цивили, нестајали људи без трага, куће спаљиване, а вјековна присутност Срба у западној Славонији готово је избрисана.
Огласио се МУП о принудном слијетању авиона на Влашић
"То није била војна акција, већ кукавички злочин у којем је извршен удар на право једног народа да живи, памти и опстане. Овај брутални злочин имао је само један циљ - етничко чишћење и елиминацију српског народа, брисања једног постојања и битисања, културе и историје која је ту клијала и расла генерацијама, а његове посљедице су гробови без имена, породице без најмилијих, без родних кућа, само са успоменама и тишином које вјечно боле и разарају душу", нагласио је Додик.
Он је указао да слика народа који у страху напушта све што је градио, од иконе и кандила на зиду до родног прага, остаје урезана као опомена.
"То су колоне у којима су старији носили само успомене, а дјеца, која су преко ноћи одрасла, само страх у очима који ниједно дјетињство никада не би смјело да спозна. За то вријеме Европа је окретала главу, а српски народ нестајао", рекао је Додик.
Европска централна банка донијела одлуку о каматама
Он је навео да посебно боли чињеница да правда за многе жртве никада није стигла и да, умјесто истине и одговорности, свједочимо покушајима да се страдање умањи, прећути или чак оправда.
"Иако је хришћански праштати, овакав злочин је тешко опростити, дјеца се не праштају. Без истине нема опроста. Зато на ове годишњице, којих имамо сваког мјесеца у години, не говоримо само из туге, већ и из дужности према онима који су убијени само зато што су били Срби, према генерацијама које долазе и које морају знати шта се десило. Сјећање није избор, сјећање је наша света обавеза и дужност", поручио је Додик.
Ученик донио пиштољ у школу, реаговала полиција
Хрватске оружане снаге су у акцији под кодним називом "Бљесак" 1. маја 1995. године, извршиле агресију на српску област западна Славонија у саставу Републике Српске Крајине, у вријеме када је ова област била под заштитом УН.
У овој хрватској злочиначкој акцији за само 36 сати протјерано је 15.000 Срба, убијено најмање 263, од којих 107 цивила, међу којима и 12 дјеце.
