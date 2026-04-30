Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је за АТВ да се оцем није чуо три дана и да нема информације ни да ли је жив.
Како је рекао, ни из Хашког трибунала му нико није дао никакав одговор на мејл који им је послао.
"Буквално немамо информације, трећи дан се нисмо чули. Ја сам јуче тражио мејлом да ми дају некакве информације или да ми омогуће да га чујем, нисам добио никакав одговор на мој мејл. Данас је адвокат прослиједио са стране одбране његов захтјев. То је све што ми сад можемо да урадимо. Надам се да ћемо ускоро да добијемо било какве информације", рекао је Дарко Младић за АТВ и додао:
"Надам се да ћемо до краја радног дана добити бар одговор да је жив и шта је разлог што се он не јавља, односно што они не омогућавају везу".
Додао је да је његова претпоставка да генерал Младић не може више ни да прича.
Најавио је за сутра објављивање јавне верзије поднеска одбране и изразио наду да ће трибунал позитивно одговорити на њега, али да коначан епилог у овом тренутку не може знати.
"Сутра ће вјештак да да свој извјештај и ми ћемо сутра поднијети јавну верзију нашег поднеска, гдје ће јавност моћи да види детаље из нашег поднеска који могу јавно да се објаве. То је оно што мора сутра да се деси, да ли ће они одмах сутра одлучивати по том питању, не знам. Ја бих волио да већ сутра донесу позитивну одлуку и да га пребацимо што прије у Србију, али да ли ће то да се деси видјећемо", закључио је Младић.
