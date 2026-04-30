Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

30.04.2026 15:44

Дарко Младић
Фото: АТВ

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, рекао је за АТВ да се оцем није чуо три дана и да нема информације ни да ли је жив.

Како је рекао, ни из Хашког трибунала му нико није дао никакав одговор на мејл који им је послао.

Мерцедес

Ауто-мото

Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

"Буквално немамо информације, трећи дан се нисмо чули. Ја сам јуче тражио мејлом да ми дају некакве информације или да ми омогуће да га чујем, нисам добио никакав одговор на мој мејл. Данас је адвокат прослиједио са стране одбране његов захтјев. То је све што ми сад можемо да урадимо. Надам се да ћемо ускоро да добијемо било какве информације", рекао је Дарко Младић за АТВ и додао:

"Надам се да ћемо до краја радног дана добити бар одговор да је жив и шта је разлог што се он не јавља, односно што они не омогућавају везу".

Снијег на Бјелашници

Друштво

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

Додао је да је његова претпоставка да генерал Младић не може више ни да прича.

Најавио је за сутра објављивање јавне верзије поднеска одбране и изразио наду да ће трибунал позитивно одговорити на њега, али да коначан епилог у овом тренутку не може знати.

gordana miletic

Хроника

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

"Сутра ће вјештак да да свој извјештај и ми ћемо сутра поднијети јавну верзију нашег поднеска, гдје ће јавност моћи да види детаље из нашег поднеска који могу јавно да се објаве. То је оно што мора сутра да се деси, да ли ће они одмах сутра одлучивати по том питању, не знам. Ја бих волио да већ сутра донесу позитивну одлуку и да га пребацимо што прије у Србију, али да ли ће то да се деси видјећемо", закључио је Младић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањој Луци са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером.

Република Српска

Минић са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером

3 ч

0
Лидер СНСД-а Милорад Додик добиja престижну награду за лидерство и залагање за демократију на Универзитету Џадсон у САД током Форума свјетских лидера 2026. године "Залагање за демократију".

Република Српска

Значај престижне награде коју Додик добија у САД на Џадсон Универзитету

4 ч

9
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Законским рјешењима о повећању плате превазићи глобалне изазове

4 ч

2
Милорад Додик стигао у Америку

Република Српска

Милорад Додик стигао у Америку

5 ч

16

  • Најновије

18

35

Разоткривен младић из интимне поруке Даре Бубамаре

18

28

Морала да му враћа дио плате: Породиља из Зворника пријавила послодавца

18

24

Мира Шкорић ухватила дечка у љубавном заносу са другим мушкарцем

18

15

Шта ако оштетите возило због рупе и како наплатити штету?

18

04

Мазалица има приједлог за СДС

