Минић са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић састао се данас у Бањој Луци са послаником њемачког Бундестага Петером Бајером.
Током састанка, премијер Минић и посланик владајућег ЦДУ-а размијенили су ставове о процесу европских интеграција и могућим модалитетима за убрзање овог процеса.
Премијер Минић пренио је посланику Бајеру да је Република Српска посвећена у испуњавању услова за улазак у ЕУ, уз пуно уважавање дејтонске структуре БиХ и уставних надлежности свих нивоа власти.
