Стевандић: Заштити и оснажити њихова права радника

АТВ

АТВ
30.04.2026 13:16

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић честитао је свим грађанима, радницима и синдикатима у Републици Српској 1. мај - Међународни празник рад.

Стевандић је поручио да ће највиша законодавна институција остати посвећена унапређењу и заштити права радника у Републици Српској.

"Желимо да унаприједимо и модернизујемо законски оквир који ће значајно унаприједити позицију радника, заштити и оснажити њихова права, те побољшати економски стандард свих радника и грађана. Циљеви су унапређење услова рада, побољшање привредног амбијента, отварање нових радних мјеста и бољи животни стандард, како би сачували раднике и јачали економску позицију Републике Српске", навео је Стевандић.

Предсједник Народне скупштине је истакао да ће парламент, заједно са Владом Републике Српске и свим надлежним органима, наставити да даје снажну подршку привредном развоју, новим инвестицијама, примјени савремених технологија, унапређењу пословања и повећању радничких примања.

"Још једном, свим радницима и грађанима упућујем срдачну честитку поводом 1. маја, са жељом да празник прославе са породицом и пријатељима у здрављу и радости. Желим вам свако добро, срећу и успјех", навео је предсједник Стевандић у честитки.

