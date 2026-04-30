Најгоре комбинације које уништавају врт: Које цвијеће не треба садити заједно

30.04.2026 13:10

Жена са цвјетним рукавицама чупа коров из баште
Фото: Pixabay

Вишегодишње биљке су омиљен избор за башту – једноставне су за одржавање и изгледају прелијепо, али неке популарне врсте су лоши „комшије“ и могу уништити ваш врт.

Неке трајнице су омиљене јер могу потпуно трансформисати простор, али треба бити опрезан: постоје цвјетнице које никада не би требало садити заједно.

MUP RS

Друштво

МУП издао наредбу због обиљежавања празника: Ево за кога не важи

Звучи као правило из филма – држите их подаље једне од других – али управо је то једно од оних „тајних“ правила којих се искусни баштовани придржавају.

Ако пажљиво бирате биљке за свој врт, немојте само размишљати о томе које су лаке за одржавање. Обратите пажњу и на то које се међусобно „не подносе“, како бисте избјегли прави мали рат у башти.

Лаванда и хоста

Лаванда и хоста су веома популарне биљке, али их не треба садити заједно.

КК Црвена Звезда

Кошарка

Звезда добила огромно појачање у финишу сезоне

Лаванди је потребно много сунца, добро дренирано тло и мало воде када се прими. Хоста, с друге стране, најбоље успијева у сјени или полусјени и тражи влагу.

Њихови захтјеви су толико различити да ће једна увијек патити – лаванда ће исушити тло, док ће вишак воде за хосту довести до труљења коријена лаванде.

Зато их садите одвојено или што даље једну од друге.

Корални звончићи и јапанске анемоне

Корални звончићи (хеуцхера) и јапанске анемоне такође нису добар избор за заједничку садњу.

Hapšenje, lisice

Хроника

Полиција хапси Адмира Арнаутовића Шмрка!

Звончићи имају плитак коријен и расту ниско, па им треба простор да развију лишће и боју. Веће биљке попут анемона лако их засјене.

Анемоне имају снажан и разгранат коријен који брзо преузима простор, влагу и хранљиве материје, па ће потиснути звончиће.

Боље их комбинујте са жалфијом или раним прољећним луковицама попут лала и нарциса.

Перунике и љиљани

Перунике и љиљани су лијепи, али нису компатибилни у истој гредици.

Учионица

Градови и општине

Јајце: Лажне дојаве о бомбама у десет школа

Обје биљке имају снажан коријен који се такмичи за простор, воду и хранљиве материје, што може довести до слабијег цвјетања.

У неким условима, посебно на тешким тлима, може доћи и до задржавања воде и труљења коријена. Најбоље их је садити одвојено или у различите саксије.

Божур и кокотић

Божури и кокотићи (делфинијуми) нису добар пар за садњу.

Божури воле пуно сунца, док кокотићи расту високо и могу их засјенити. Такође троше много воде и хранљивих материја, што додатно оптерећује божуре.

Кремљ-13032036

Свијет

Кремљ: Кијев није одговорио на приједлог о примирју

Резултат су мањи и слабији цвјетови божура. Због тога их треба држати раздвојене.

Колико размака треба између биљака

Ако се питате колико близу можете садити трајнице, најважније је да им оставите довољно простора за раст.

Свака биљка има препоручену ширину раста – то узмите као основу за размак. Можете их садити мало ближе ради пунијег изгледа, али пазите да не дође до борбе за свјетлост и воду.

На примјер, ако биљка има ширину од 60 цм, садите је на размаку од око 50 цм од друге биљке.

Ратко Младић

Култура

При крају снимање документарца о генералу Младићу

На тај начин ћете избјећи проблеме и имати здраву и лијепу башту, преноси 24сата.хр.

Прочитајте више

Струјни осигурач

Регион

Дигитална бројила направила хаос: Грађани умјесто 30 евра добијали рачун за струју од 500 евра

3 ч

0
Гориво, бензинска пумпа

Економија

Каква је разлика између бензинских и дизел пиштоља за гориво

3 ч

0
Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

Свијет

Одлука затресла Америку: Врховни суд донио пресуду о цртању изборних мапа

3 ч

0
Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

Република Српска

Каран честитао 1. мај: Прилика је да се подсјетимо важности достојанственог рада

3 ч

0

Више из рубрике

сочно есо за роштиљ неки од рецепата

Савјети

Овакво месо никада не купујте за роштиљ: Ево како да изаберете праве комаде

6 ч

0
Одјећа на вјешалицама у отвореном ормару.

Савјети

Како се ријешити непријатног мириса у ормару?

1 д

0
Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

Савјети

Лист ове биљке помаже код шећера: Довољна је само једна шољица

1 д

0
цвијеће мушкатле балкон тераса савјети

Савјети

За двоструко више цвјетова: Прије него што изнесете мушкатле напоље додајте им ово

1 д

0

  • Најновије

15

44

Дарко Младић за АТВ: Немамо информације ни да ли је генерал жив

15

30

Мерцедес је најскупљи ауто увезен у БиХ у 2026. години

15

12

У БиХ пао снијег дан прије првог маја

15

10

Пред кућом је прегазио камион: Подигнута оптужница за погибију Гордане Милетић (16) у Гацку

15

05

Преминула Ђана Шаковић

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner