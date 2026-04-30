Најгоре комбинације које уништавају врт: Које цвијеће не треба садити заједно

Вишегодишње биљке су омиљен избор за башту – једноставне су за одржавање и изгледају прелијепо, али неке популарне врсте су лоши „комшије“ и могу уништити ваш врт.
Неке трајнице су омиљене јер могу потпуно трансформисати простор, али треба бити опрезан: постоје цвјетнице које никада не би требало садити заједно.
Звучи као правило из филма – држите их подаље једне од других – али управо је то једно од оних „тајних“ правила којих се искусни баштовани придржавају.
Ако пажљиво бирате биљке за свој врт, немојте само размишљати о томе које су лаке за одржавање. Обратите пажњу и на то које се међусобно „не подносе“, како бисте избјегли прави мали рат у башти.
Лаванда и хоста су веома популарне биљке, али их не треба садити заједно.
Лаванди је потребно много сунца, добро дренирано тло и мало воде када се прими. Хоста, с друге стране, најбоље успијева у сјени или полусјени и тражи влагу.
Њихови захтјеви су толико различити да ће једна увијек патити – лаванда ће исушити тло, док ће вишак воде за хосту довести до труљења коријена лаванде.
Зато их садите одвојено или што даље једну од друге.
Корални звончићи (хеуцхера) и јапанске анемоне такође нису добар избор за заједничку садњу.
Звончићи имају плитак коријен и расту ниско, па им треба простор да развију лишће и боју. Веће биљке попут анемона лако их засјене.
Анемоне имају снажан и разгранат коријен који брзо преузима простор, влагу и хранљиве материје, па ће потиснути звончиће.
Боље их комбинујте са жалфијом или раним прољећним луковицама попут лала и нарциса.
Перунике и љиљани су лијепи, али нису компатибилни у истој гредици.
Обје биљке имају снажан коријен који се такмичи за простор, воду и хранљиве материје, што може довести до слабијег цвјетања.
У неким условима, посебно на тешким тлима, може доћи и до задржавања воде и труљења коријена. Најбоље их је садити одвојено или у различите саксије.
Божури и кокотићи (делфинијуми) нису добар пар за садњу.
Божури воле пуно сунца, док кокотићи расту високо и могу их засјенити. Такође троше много воде и хранљивих материја, што додатно оптерећује божуре.
Резултат су мањи и слабији цвјетови божура. Због тога их треба држати раздвојене.
Ако се питате колико близу можете садити трајнице, најважније је да им оставите довољно простора за раст.
Свака биљка има препоручену ширину раста – то узмите као основу за размак. Можете их садити мало ближе ради пунијег изгледа, али пазите да не дође до борбе за свјетлост и воду.
На примјер, ако биљка има ширину од 60 цм, садите је на размаку од око 50 цм од друге биљке.
На тај начин ћете избјећи проблеме и имати здраву и лијепу башту, преноси 24сата.хр.
