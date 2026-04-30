При крају снимање документарца о генералу Младићу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, изјавио је Срни да је при крају снимање документарног филма о животу његовог оца у којем говоре његови саборци, пријатељи, родбина, али и многи други.
Он је рекао да снимање филма траје већ седам, осам година, да га углавном сам финансира и да недостаје новац за монтажу.
Истакао је да је филм о генераловом животу и каријери сниман у различитим мјестима у Републици Српској, Србији и Сјеверној Македонији.
Дарко Младић каже да је у плану снимање и неких страних актера, ако успије до њих да дође, након чега слиједи монтажа која ће трајати више мјесеци.
Додао да је рано говорити о томе гдје ће филм бити премијерно приказан, те да још није размишљао о маркетиншком дијелу, што ће се десити након монтаже.
"Требају нам финансије да бисмо све то завршили. Филм је скупа ствар ако хоћете да направите добар материјал", рекао је Дарко Младић.
Завршио је Војно-индустријску школу у Земуну, а Војну академију, Командно-штабну академију као први у класи.
Официрску каријеру започео је 1965. године у Скопљу, гдје напредује до начелника за наставу 3. војне области Југословенске народне армије /ЈНА/.
Почетком јануара 1991. године постао је помоћник команданта Приштинског корпуса, а крајем јуна исте године одлази у Книн.
Почетком марта 1992. по наређењу начелника Генералштаба ЈНА Благоја Аџић са дужности у Книну одлази у Сарајево, гдје је преузима дужност од генерала Милутина Кукањца и постаје командант 2. војне области ЈНА са сједиштем у Сарајеву.
Тада је ванредно унапријеђен у чин генерал-потпуковника.
Генерал Младић је 12. маја 1992. године, одлуком Народне скупштине Републике Српске, а на приједлог предсједника Радована Караџића постављен за команданта Главног штаба Војске Републике Српске и на том положају је остао до 1996. године.
Република Српска
Редовно је унапријеђен у чин генерал-пуковника 24. јуна 1994. године.
Пензионисан је 28. фебруара 2001. године указом тадашњег предсједника СР Југославије Војислава Коштунице.
Хашко тужилаштво га је 1995. године оптужило за ратне злочине у БиХ, а ухапшен је 26. маја 2011. године у Лазареву код Зрењанина, након чега је изручен Хашком трибуналу.
Судски процес против генерала Младића почео је у Хашком трибуналу 3. јуна 2011. године, а у јулу 2022. године осуђен је на доживотну казну затвора због наводног геноцида и злочина против човјечности у БиХ.
Генерал Младић се од 2024. године налази у притворској болници у Хагу, гдје је под палијативном његом због тешког здравственог стања. Механизам је више пута одбио захтјев да буде пуштен на привремену слободу на лијечење у Србију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
15
44
15
30
15
12
15
10
15
05
Тренутно на програму