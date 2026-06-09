Мина и не слути шта јој Каспер ради иза леђа: Испливало на Инстаграму шта стварно мисли о њој

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевачица Мина Костић хоспитализована је и већ данима се налази у установи "Лаза Лазаревић" због лошег здравственог стања. Њена ситуација изазвала је велику забринутост међу њеним колегама и пријатељима, док је њен вјереник, Мане Ћурувија Каспер, хитно допутовао из Америке, гдје живи, како би био уз њу.
Каспер често посјећује Мину на одјељењу психијатрије, али избјегава разговор с окупљеним новинарима, којима је јучер само кратко открио да се Мина осјећа одлично.
Међутим, оно што сам осјећа обично подијели са јавношћу путем друштвених мрежа. Тако је подијелио и посебну слику направљену уз помоћ вјештачке интелигенције. На илустрацији је приказан Минин лик, а Каспер је у објави уз емотикон срца цијелом свијету поручио:
"Мој понос"
Подсјетимо, Каспер је такође путем друштвене мреже открио шта му је приоритет, док је Мина у болници.
"Пошто се пласирају разне неистине, дужан сам да вас обавијестим о правој и јединој истини. Мина је дуго година уназад носила терет разних неправди које је носила сама на својим малим леђима. Све то је довело до велике исцрпљености и умора. Све што јој се десило је сада иза ње. Сваком од нас прије или касније може да се деси слично. Живимо сви у временима пуним стреса и неправди на сваком кораку. Био сам јако забринут због свега што се десило. Да сам се водио свиме што је писано, вјеројатно не бих преживио ни сам све што се пише. Видјели смо се, и све што ћу рећи је да у себи имам велику смиреност, јер моја Мина је добро и није онако како се представљало кроз медије. Није ни близу", написао је он тад.
Сцена
Каспер коначно проговорио: Открио све о стању Мине Костић
Каспер проговорио о Минином проблему: "Ово је приватна ствар, био сам веома забринут"
Каспер је тада истицао да неће давати ни изјаве припадницима седме силе, иако им се јуче кратко обратио.
"Мина је увијек била отворена и доступна да прича отворено о свом животу цијелој јавности. Ова ситуација је нешто што је само ствар Мине и њене породице. Од мене не очекујте било какве изјаве. Нећете их добити. Ја сам сада за медије само слика без тона. Мина је мој тон. Када ускоро будемо једно поред другог, тада ћете имати слику и тон. До тада, поштујте приватност Мине и њене породице и свих нас који смо саставни и нераскидиви дио њеног живота. Ово је приватна ствар и тако ће остати. Хвала унапријед на разумијевању и поштовању приватности", закључио је Каспер у обраћању на Инстаграму, преноси Аваз
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
7 ч0
Најновије
23
04
23
01
22
52
22
48
22
44
Тренутно на програму