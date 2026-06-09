Јелисавета се прије 3 мjесеца одселила из стана, покупила све ствари: Овако су обманули све

Аутор:АТВ
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Кошаркаш Милош Теодосић и глумица Јелисавета Оршанин донијели су одлуку да се разведу послије деценију брака.
Јелисавета је упловила у романсу са 11 година млађим колегом Павлом Менусром, а још увијек није познато да ли је управо он био окидач за развод.
Како Телеграф сазнаје од извора блиском пару, она се из стана на Врачару иселила прије 3 мјесеца.
"Прије 3 мјесеца су се селили из стана, у други дио града, ја сам их селио. Мислио сам да се селе породично, тако је дјеловало, али је изгледа само она напустила стан", рекао је извор за Телеграф.
Она је покупила скоро све ствари и отишла да живи у сами центар града са дјецом.
Како се наводи, они више не желе да се крију од очију јавности, већ отворено показују колико уживају у својој љубави и заједничким тренуцима.
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Јелисавета и Павле наводно већ иду на заједничка путовања и не маре шта људи причају о њима.
"Павле и Јелисавета су доста времена проводили у заједничким круговима. Тако су се и упознали, преко пријатеља. Друже се са истим људима и воле исте ствари. Неколико пута су већ ишли и на заједничка путовања. Нису се пуно отимали када су схватили да међу њима има емоција, већ су се брзо препустили једно другом", прича извор и додаје:
"Она је одлијепила за њим, а њему је она изазовна била у сваком погледу. Ни један, ни други не маре шта причају људи, уживају у сваком тренутку, љубе се и грле гдје стигну", рекао је извор.
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