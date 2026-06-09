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Ђани се срушио насред плаже: Слађа га снимала, није му било спаса

Аутор:

АТВ
09.06.2026 17:27

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Радиша Трајковић Ђани
Фото: Instagram/printscreen

Пјевач Радиша Трајковић Ђани отпутовао је са Слађом на одмор, гдје је доживио мали пех и срушио се насред плаже.

Наиме, он је пао са љуљушке, а његов снимак насмијао је све.

Он тренутно са супругом Слађом ужива на одмору у Црној Гори, гдје су смјештени у једном хотелу у Рафаиловићима.

Пјевач је прво подијелио прелијеп поглед на море са терасе, а када су сишли до плаже Ђани није имао мира. Одмор на лежаљци прекинуо је љуљањем на великој љуљашци, након чега је услиједио и пад.

Ђани
Ђани

Наиме, Ђани се преврнуо у пијесак, а након тога је устао са осмијехом на лицу, јасно показујући да није дошло до никакве повреде.

"Је*ала ми љуљашка фамилију", написао је пјевач уз емотикон који плаче од смијеха.

Ђани пад
Ђани пад

Подсјетимо, Ђани је недавно доживио инцидент током једног приватног весеља када га је гост ујео за стомак. Он је тада открио како цијели живот бјежи од паса, а да га је као иронија на крају угризао човјек.

Ујео га човјек на наступу

Радишу Трајковића Ђанија недавно је ујео једна гост на једном слављу.

"Добро сам, имам мали завој овдје. Ујео ме један мој познаник, кренуло је кроз шалу, зезање и скочио је да ме уједе. Међутим, овде сам имао велики младеж, а пошто сам и недавно радио стентове и пијем лијекове за разређивање крви… Он ми је откинуо пола младежа и био сам цијели од крви, крв је била на све стране, ја сам гледа мислио сам да ме убо неко. Али хвала Богу, треба само да зарасте", започео је Радиша Трајковић Ђани.

Ђанија ујео гост

Сцена

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Описао је и како је реаговао у том тренутку, истичући да је био потпуно шокиран.

"Па како да реагујем, свашта сам доживио, стварно се плашим керова и цијели живот кад видим куче на улици бјежим да ме не уједе, и на крају ме уједе човјек. Два тетануса сам примио, рекао је фолкер и открио да ли се чуо са човјеком који га је ујео", преноси Телеграф.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Радиша Трајковић Ђани

Ђанија ујео гост

Пјевач

видео снимак

Инстаграм

Плажа

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