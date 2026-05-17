Испливао снимак када је гост ујео Ђанија: Прекинуо наступ, дезинфиковали му рану

Радиша Трајковић Ђани доживио је невиђену непријатност, након што га је, према свједочењу присутних, један од гостију угризао за стомак, а сада се појавио и снимак са прославе.
Пјевач је синоћ наступао на свадби у Старој Пазови, која се завршила неочекивано драматично када је познати пјевач претрпио повреду након што га је, према свједочењу присутних, један од гостију угризао за стомак.
Он је након овога завршио у болници, гдје је примио вакцину против тетануса и добио је антибиотике да пије.
На друштвеним мрежама објављен је снимак са славља у ком се види како фолкер негодује због оног што се догодило, те имитира потез поменутог госта. Пјевач је био бијесан, па је одмах прекинуо да пјева, а некога је дозивао, док су му присутни дезинфиковали рану.
Подсјетимо, како је навео извор за медије, није било никакве туче нити свађе, а гост је угризао пјевача наводно јер га је "погодила пјесма".
Слађа, његова супруга, каже да јој је сада све то смијешно, али да јој није било свеједно када је сазнала за немили догађај.
"Ујео га човјек, сад ми је смијешно није ми било. Није намјерно, зна тог човјека. Смијешно је и чудно, не знам шта је са њим било. Шалили су се, зна га дуго. Примио је тетанус, пије антибиотик. Ту му је младеж поткачио. Сутра нам је годишњица брака, идем да му купим кацигу, панцир и штит. Уплашила сам се - рекла је Слађа.
Организатори свадбе изразили су жаљење због немилог догађаја и истакли да је у питању изолован инцидент који није угрозио остатак прославе. Овај несвакидашњи догађај покренуо је лавину реакција, а многи фанови пјевача изразили су забринутост и подршку.
