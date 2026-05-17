Logo
Large banner

Испливао снимак када је гост ујео Ђанија: Прекинуо наступ, дезинфиковали му рану

Аутор:

АТВ
17.05.2026 20:40

Коментари:

0
Испливао снимак када је гост ујео Ђанија: Прекинуо наступ, дезинфиковали му рану
Фото: Tik Tok

Радиша Трајковић Ђани доживио је невиђену непријатност, након што га је, према свједочењу присутних, један од гостију угризао за стомак, а сада се појавио и снимак са прославе.

Пјевач је синоћ наступао на свадби у Старој Пазови, која се завршила неочекивано драматично када је познати пјевач претрпио повреду након што га је, према свједочењу присутних, један од гостију угризао за стомак.

Ђани завршио у болници

Он је након овога завршио у болници, гдје је примио вакцину против тетануса и добио је антибиотике да пије.

Ђани

Сцена

Ђанија ујео гост на свадби! Фолкер има рану на стомаку

На друштвеним мрежама објављен је снимак са славља у ком се види како фолкер негодује због оног што се догодило, те имитира потез поменутог госта. Пјевач је био бијесан, па је одмах прекинуо да пјева, а некога је дозивао, док су му присутни дезинфиковали рану.

Подсјетимо, како је навео извор за медије, није било никакве туче нити свађе, а гост је угризао пјевача наводно јер га је "погодила пјесма".

@crane.operator.bolic #djani #ujelidjanija #nodjaninoparty ♬ izvorni zvuk - Aleksandar Bolic

Слађа, његова супруга, каже да јој је сада све то смијешно, али да јој није било свеједно када је сазнала за немили догађај.

"Ујео га човјек, сад ми је смијешно није ми било. Није намјерно, зна тог човјека. Смијешно је и чудно, не знам шта је са њим било. Шалили су се, зна га дуго. Примио је тетанус, пије антибиотик. Ту му је младеж поткачио. Сутра нам је годишњица брака, идем да му купим кацигу, панцир и штит. Уплашила сам се - рекла је Слађа.

Организатори свадбе изразили су жаљење због немилог догађаја и истакли да је у питању изолован инцидент који није угрозио остатак прославе. Овај несвакидашњи догађај покренуо је лавину реакција, а многи фанови пјевача изразили су забринутост и подршку.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Радиша Трајковић Ђани

Ђанија ујео гост

Свадба

вјенчање

Пјевачица

Ђанија ујео гост снимак

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мет Лебланк

Сцена

Због болести ћерке напустио глуму и брак: Разочарао се и преко ноћи све оставио!

2 ч

0
Нови ужас у Србији: Беживотно тијело мушкарца извучено из аута које је плутало језером

Србија

Нови ужас у Србији: Беживотно тијело мушкарца извучено из аута које је плутало језером

2 ч

0
Бактерија

Свијет

СЗО прогласила епидемију, болест од које умире свака друга особа прешла границу

2 ч

0
Пјевачица Шакира

Сцена

Како је Пике смувао Шакиру? Послао јој глупу поруку, а њен одговор га шокирао: Господе, она није нормална!

3 ч

0

Више из рубрике

Мет Лебланк

Сцена

Због болести ћерке напустио глуму и брак: Разочарао се и преко ноћи све оставио!

2 ч

0
Пјевачица Шакира

Сцена

Како је Пике смувао Шакиру? Послао јој глупу поруку, а њен одговор га шокирао: Господе, она није нормална!

3 ч

0
Адрана Кадар

Сцена

Снајка Теодоре Џехверовић проговорила о проблемима у браку са 15 година старијим Савом: Мислио је да зна боље

5 ч

0
Венецуела Фјури вјенчање мобилни телефон кроксице и наочале

Сцена

Нови тренд? Млада умјесто бидермајера носила телефон

10 ч

0

  • Најновије

22

10

Познат идентитет убијеног младића: Луки (19) окончан живот док је достављао храну

22

04

Руска војска напредује: Почеле борбе за капију Славјанска

22

02

Аутом у пјешаке, па избо пролазнике: Ел Кудри није осумњичен за тероризам

21

31

На Централном спомен-обиљежју приказани портрети погинулих бораца и свједочења породица

21

09

Понедјељак доноси нешто неочекивано припадницима једног знака

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner