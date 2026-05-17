Нови тренд? Млада умјесто бидермајера носила телефон

Аутор:Марија Милановић
Свадба, која је од званичног саопштења изазвала лавину критика јер су млада и младожења веома млади, у истом стилу је и наставила до самог склапања брака.
Шеснаестогодишња ћерка боксерске легенде Тајсона Фјуриа, Венецуела Фјруи, удала се за свог изабраника, деветнаестогодишњег Ноу Прајса, а један детаљ многе је оставио у чуду и изазвао лавину негативних коментара.
Венецуела Фјури и Ноа Прајс су се вјенчали у викторијанској краљевској капели, Светог Џона, а церемонија је била гламурозна и све је прштило од луксуза.
Умјесто посебних ципела, као што то свака млада тражи за свој посебан дан, Венецуела је носила кроксице. Да, добро сте прочитали, умјесто елегантних потпетица, млада је изабрала ипак удобност, чини се, обзиром да је изабрала ову, за свадбу неочекивану обућу. Цјелокупну одјевну комбинацију додатно су нагласиле и црне наочале, које је млада носила.
На свадби, којој је присуствовао велики број званица, Венецуела је имала чак 19 дјеверуша, које су је пратиле на њен најважнији дан, а ту је и оно о чему брује медији и јавност.
Умјесто бидермајера, Венецуела је при доласку у цркву у руци држала мобилни телефон. Повела су се многобројна питања попут тога да ли је ово сада нови тренд, да ли младима више није важна традиција, зашто је то урадила...
С обзиром да је млада дошла у кроксицама на свадбу, мобилни телефон за ову обућу би био па, прикладан детаљ...
