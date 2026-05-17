Којић: Неуставне одлуке Шмита и Инцка не треба да буду дио правног система

17.05.2026 12:34

Милорад Којић
Посланик у Представничком дому Милорад Којић изјавио је да све неуставно што су донијели Кристијан Шмит и Валентин Инцко треба да престане да буде дио правног система.

Којић је истакао да одлазак Шмита и раније Инцка показује да кршење Устава и безакоње у демократским друштвима не смије да постоји.

Нагласио је да су њихова неуставна дјеловања сама по себи направила изопачен принцип неједнакости градђана пред законом.

Указао је да одлуке које су доносили нису доносили они које је народ бирао да буду дио законодавне власти, једини овлашћени по Уставу да доносе законе.

- Сама та чињеница подразумијева да сва неуставна дјеловања њих двојице треба да престану да буду дио правног система у БиХ, јер су као таква неуставна и нарушавају основне принципе владавине права и једнакости грађана пред законом - закључио је Којић за Срну.

