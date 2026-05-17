Број жртава еболе у Угранди и Конгу порастао на 88

17.05.2026 12:33

Људи чекају да им се измјери температура испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, субота, 16. мај 2026.
Број жртава еболе у Демократској Републици Конго и Уганди порастао је на 88, уз више од 300 сумњивих случајева повезаних са заразом, саопштила је данас Светска здравствена организација (СЗО), прогласивши епидемију у ове двије земље за ванредну јавноздравствену ситуацију од међународнг значаја.

Генерални директор СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус навео је на друштвеним мрежама да епидемија не испуњава критеријуме за пандемијску ванредну ситуацију, али да постоји висок ризик од даљег ширења у сусједне земље.

Здравствене власти потврдиле су да је узрок актуелне епидемије вирус еболе типа Бундибугјо, ријетка форма болести за коју не постоје одобрене терапије ни вакцине.

Иако је у Демократској Републици Конго и Уганди до сада забиљежено више од 20 епидемија еболе, ово је тек трећи пут да је регистрован овај тип вируса, наводи Ал Џазира.

СЗО упозорава да би број случајева могао бити знатно већи због високог процента позитивних узорака и све већег броја сумњивих инфекција, преноси Танјуг.

Према подацима организације, готово сви случајеви забиљежени су у Демократској Републици Конго, осим два у сусједној Уганди.

Афрички центар за контролу и превенцију болести саопштио је да је до сада евидентирано 336 сумњивих случајева и 87 смртних исхода, преноси Телеграф.

Уганда је потврдила један увезени случај из Конга, при чему је пацијент преминуо у болници у Кампали, док је СЗО накнадно потврдила и други случај у престоници Уганде, наводећи да случајеви нису повезани и да су обје особе путовале из Конга.

СЗО упозорава да епидемија у региону представља ризик за сусједне земље и препоручује активирање националних система за ванредне ситуације, као и појачану контролу на границама и главним саобраћајницама.

Према подацима Афричког центра за контролу и превенцију болести, вирус се преноси директним контактом са телесним течностима заражених особа, контаминираним материјалом или телима преминулих, а изазива високу температуру, болове у телу, повраћање и дијареју, при чему је често смртоносан.

