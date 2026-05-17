Инфлација би могла значајно повећати пензије 2027. године: Раст цијена нафте и рат с Ираном мијењају прогнозе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Нови подаци о инфлацији у Сједињеним Америчким Државама указују да би пензионери који примају социјално осигурање (Social Security) 2027. године могли добити једно од највећих повећања примања у посљедњих неколико деценија. Разлог је нагли раст инфлације, који аналитичари повезују с енергетском кризом, скоком цијена нафте и посљедицама рата с Ираном.
Према најновијим процјенама, годишње усклађивање пензија и социјалних давања са трошковима живота, познато као COLA (Cost-of-Living Adjustment), могло би достићи између 3,8 и 4,2 одсто у 2027. години.
Аналитичарка за политику социјалног осигурања и Медикера (Medicare) Мери Џонсон наводи да су цијене бензина, енергената и свјежих намирница нагло порасле, што директно утиче на инфлацију и самим тим на висину будућег повећања пензија.
Према њеној процјени, COLA би могла износити 4,2 одсто, што је значајно више у односу на ранију прогнозу од 3,2 одсто.
Сличну прогнозу има и организација „Лига старијих грађана“ (The Senior Citizens League), која сада очекује повећање од 3,9 одсто.
Амерички медији и економски аналитичари тврде да су највећи притисак на инфлацију изазвали поремећаји на енергетском тржишту након сукоба САД и Ирана.
Након америчких војних удара на Иран крајем фебруара, Техеран је ограничио пролаз комерцијалних бродова кроз Хормушки moreuz (Strait of Hormuz), један од најважнијих свјетских енергетских коридора.
Кроз овај moreuz свакодневно пролази око 20 милиона барела нафте и нафтних деривата, што представља приближно 20 одсто глобалне потражње за сировом нафтом.
Економисти упозоравају да је ријеч о највећем поремећају снабдијевања енергијом у модерној историји, због чега су цијене горива у САД почеле расти најбржим темпом у више од 30 година.
Федералне резерве САД сада прогнозирају да би инфлација у мају могла достићи 3,89 одсто на годишњем нивоу. За поређење, у фебруару је износила 2,4 одсто.
Иако би повећање пензија 2027. могло бити међу највећим у посљедњих 35 година, стручњаци упозоравају да то не значи да ће пензионери живјети боље.
Организација „Лига старијих грађана“ процјењује да су примања из социјалног осигурања изгубила готово 14 одсто куповне моћи од 2016. године, а чак око 20 одсто од 2010. године.
Разлог је, како наводе, начин на који се израчунава инфлација за потребе COLA повећања.
Амерички систем користи индекс CPI-W, који прати трошкове урбаних радника и службеника, а не стварне трошкове старије популације која највише новца троши на здравство, лијекове и комуналије.
Према подацима америчке администрације за социјално осигурање, чак 87 одсто корисника старије је од 62 године, али се инфлација и даље мјери према потрошачким навикама радно активног становништва.
Просјечна америчка пензија тренутно износи око 2.071 долар мјесечно.
Уколико повећање заиста буде 3,9 одсто, просјечни чек би био увећан за око 80 долара, односно достигао би приближно 2.152 долара мјесечно.
Међутим, аналитичари истичу да велики дио тог повећања „поједе“ раст трошкова здравственог осигурања.
Само ове године премија за Medicare Part B порасла је за 9,7 одсто, односно за 17,90 долара мјесечно.
Веће пензије значиле би и додатни притисак на већ оптерећени систем социјалног осигурања у САД.
Комитет за одговорни федерални буџет (Committee for a Responsible Federal Budget) упозорава да би већи COLA могао повећати дефицит система за око 300 милијарди долара у наредној деценији.
Према њиховим процјенама, фонд за исплату пензија могао би остати без довољно новца већ 2032. године.
Због тога се у Вашингтону све чешће помињу реформе система, укључујући ограничење исплата за најбогатије пензионере.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
33
10
29
10
29
10
25
10
22
Тренутно на програму