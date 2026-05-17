Када започети мамографију? Различите препоруке отежавају одлуку женама

Одлука о томе када почети редовне мамографије и колико често их радити све је тежа јер се здравствене смјернице разликују, посебно за жене с просјечним ризиком од рака дојке.
Разлике у препорукама углавном произлазе из тога што се скрининг односи на жене без симптома и с просјечним ризиком, али стручњаци упозоравају да је тешко прецизно одредити ко заиста припада тој групи. Рак дојке је чест, а ризик расте с годинама, иако нису све жене изложене истој опасности нити се сви тумори понашају једнако.
Амерички колеџ љекара препоручује да жене од 50 до 74 године раде мамографију сваке друге године. За жене од 40 до 49 година препорука је да с љекаром разговарају о користима и ризицима, те да, ако се одлуче на скрининг, преглед такођер обављају сваке друге године. То одступа од препорука других група у САД-у, јер је Радна група за превентивне услуге недавно помјерила почетак двогодишњих мамографија с 50 на 40 година.
Америчко друштво за борбу против рака већ дуго препоручује годишње мамографије за жене од 45 до 54 године, уз могућност да почну и са 40. Након 55. године женама оставља избор између прегледа сваке године и сваке друге године. Док нови водич наводи да се са женама старијим од 75 година може разговарати о престанку рутинског скрининга, друштво за борбу против рака сматра да нема разлога за прекид ако су и даље доброг здравља.
Мамографија није непогрешива: некада не открије тумор, а некада покаже сумњиве промјене које се касније не потврде као рак. Љекарка Царолyн Црандалл, која је предсједавала извјештајем Америчког колеџа љекара, казала је: "Не кажемо да нема користи од мамографија у четрдесетим".
Додала је да постоји равнотежа између користи које можете добити и штете код жена од 40 до 49 година. Додатну неизвјесност ствара и то што скоро половина жена старијих од 40 година има густо ткиво дојке, због чега је тумор теже уочити, а ризик од рака може бити нешто већи. Истраживачи зато развијају прецизнији приступ који би, уз гене, доб, животне навике, здравствену хисторију и густину дојки, одређивао колико често нека жена треба ићи на прегледе.
Тим љекарке Лауре Ессерман у истраживању WИСДОМ упоредио је стандардне годишње мамографије с прегледима прилагођеним индивидуалном ризику. Резултати објављени у часопису ЈАМА показали су да је приступ заснован на ризику био једнако успјешан. Ессерман је поручила: "Рак дојке није једна болест", указујући да би будуће смјернице могле више узимати у обзир разлике међу пацијентицама.
У међувремену, стручњаци савјетују женама да с љекаром разговарају о породичној хисторији рака, властитом здравственом стању и другим факторима ризика. Без обзира на то када почну с прегледима и којим ритмом их раде, најважније је да скрининг буде редован, пише Кликс
