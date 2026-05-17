Ебола у Конгу однијела 80 живота

Аутор:АТВ
Нова епидемија еболе у Конгу однијела је 80 живота, а има најмање 246 сумњивих случајева, саопштило је данас Министарство здравља те земље.
Министар здравља Самуел-Роже Камба изјавио је да је ту земљу погодио веома смртоносан сој еболе Бундибугио за који не постоји вакцина, преноси Франс24.
Истакао је да је код овог соја стопа смртности веома висока, да може да достигне и 50 одсто.
Званичници Министарства здравља раније данас су саопштили да је број умрлих већ достигао 80, што је пораст у односу на 65 пријављених дан раније.
Камба је навео да је нулти пацијент била медицинска сестра која се 24. априла јавила у здравствену установу у покрајинском главном граду Бунији са симптомима који су указивали на еболу, преноси Срна.
Овај сој је ондио и једну жртву у сусједној Уганди, држављанина Конга. Његово тијело је истог дана враћено у матичну земљу.
Тестови су показали да је пацијент у Уганди био заражен сојем Бундибугио, који је први пут идентификован 2007. године.
Афрички здравствени званичници потврдили су јуче најновију епидемију у провинцији Итури на сјевероистоку Конга, уз границу са Угандом и Јужним Суданом, саопштио је Афрички центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ АФрица).
Ебола је тешка и често смртоносна вирусна болест која изазива високу температуру, крварења и отказивање органа.
Вирус се преноси директним контактом са тјелесним течностима заражених људи или животиња, а први пут је идентификован 1976. године у централној Агрици.
Највеће епидемије забиљежене су у западној Африци између 2014. и 2016. године, када је умрло више од 11.000 људи.
Посљедњих година развијене су вакцине и терапије за поједине сојеве вируса, али за сој Бундибугио још не постоји одобрена вакцина нити специфичан лијек.
Вакцине постоје само за сој Заире, откривен 1976. године, који има стопу смртности од 60 до 90 одсто.
