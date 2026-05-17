Logo
Large banner

Ебола у Конгу однијела 80 живота

Аутор:

АТВ
17.05.2026 07:59

Коментари:

0
Људи чекају да им се измјери температура испред муслиманске болнице Кибули у Кампали, Уганда, субота, 16. мај 2026.
Фото: Tanjug/AP/Hajarah Nalwadda

Нова епидемија еболе у Конгу однијела је 80 живота, а има најмање 246 сумњивих случајева, саопштило је данас Министарство здравља те земље.

Министар здравља Самуел-Роже Камба изјавио је да је ту земљу погодио веома смртоносан сој еболе Бундибугио за који не постоји вакцина, преноси Франс24.

Истакао је да је код овог соја стопа смртности веома висока, да може да достигне и 50 одсто.

Званичници Министарства здравља раније данас су саопштили да је број умрлих већ достигао 80, што је пораст у односу на 65 пријављених дан раније.

Камба је навео да је нулти пацијент била медицинска сестра која се 24. априла јавила у здравствену установу у покрајинском главном граду Бунији са симптомима који су указивали на еболу, преноси Срна.

Овај сој је ондио и једну жртву у сусједној Уганди, држављанина Конга. Његово тијело је истог дана враћено у матичну земљу.

Тестови су показали да је пацијент у Уганди био заражен сојем Бундибугио, који је први пут идентификован 2007. године.

Афрички здравствени званичници потврдили су јуче најновију епидемију у провинцији Итури на сјевероистоку Конга, уз границу са Угандом и Јужним Суданом, саопштио је Афрички центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ АФрица).

Ебола је тешка и често смртоносна вирусна болест која изазива високу температуру, крварења и отказивање органа.

Вирус се преноси директним контактом са тјелесним течностима заражених људи или животиња, а први пут је идентификован 1976. године у централној Агрици.

Највеће епидемије забиљежене су у западној Африци између 2014. и 2016. године, када је умрло више од 11.000 људи.

Посљедњих година развијене су вакцине и терапије за поједине сојеве вируса, али за сој Бундибугио још не постоји одобрена вакцина нити специфичан лијек.

Вакцине постоје само за сој Заире, откривен 1976. године, који има стопу смртности од 60 до 90 одсто.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Конго

епидемија

ебола

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Болница

Свијет

Нова епидемија еболе: 13 потврђених случајева

18 ч

0
Ходник у болници.

Свијет

Проглашен крај епидемије еболе

5 мј

0
СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Здравље

СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

8 мј

0
Ебола опет удара: Преминула 31 особа

Свијет

Ебола опет удара: Преминула 31 особа

8 мј

0

Више из рубрике

Британски премијер Кир Стармер, лијево, састаје се са припадницима екипа за хитне интервенције из Шомрима у сјеверозападном Лондону током посјете Голдерс Грину, сјеверозападном Лондону, у четвртак, 30. априла 2026. године, након напада у сриједу у којем су два мушкарца избодена ножем.

Свијет

Бивши министар здравља пикирао премијерско мјесто: Креће смјена Стармера

12 ч

0
Напад на Либан

Свијет

Израел извео нову серију ваздушних напада на југ Либан

12 ч

0
Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.

Свијет

У Италији се аутом забио у пролазнике, повреде су стравичне

14 ч

0
Рафинерија нафте Ситго ради поред насеља Хилкрест у четвртак, 16. новембра 2023. године, у Корпус Кристију, Текс

Свијет

Крај изузећа од санкција за руску нафту: САД нису продужиле уредбу

14 ч

0

  • Најновије

10

33

Три државе су доживјеле дебакл на Евровизији: Нису освојиле ниједан бод од публике

10

29

Слоба о проблемима са којим се борио: Повећао сам дозе, пио лијекове, жени сам ћутао о томе

10

29

Која сједишта у авиону су најбоља за дуга путовања

10

25

Изградња магистралног гасовода и ауто-пута до Млиништа за бољи живот грађана

10

22

Враћа се Конор Мекгрегор! УФЦ лансирао бомбу и заказао борбу године за љето

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner