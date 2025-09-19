СЗО упозорава: Умрла 31 особа од посљедица опасне болести, вакцинација у току

Извор:
Свјетска здравствена организација (СЗО) саопштила је данас да је у Демократској Републици Конго потврђено 48 случајева оболијевања од еболе, од којих је 31 особа умрла.
Епидемија је проглашена почетком септембра, а ради се о првој појави вируса у тој земљи у посљедње три године, рекао је шеф СЗО Тедрос Гебрејесус путем видео-линка из Женеве, пренио је Ројтерс.
"Прошле су двије недјеље откако је влада ДР Конга прогласила епидемију еболе... До сада је пријављено 48 потврђених и вјероватних случајева, а 31 особа је умрла", навео је Гебрејесус. СЗО је почела вакцинацију здравствених радника на првој линији фронта и контаката особа заражених вирусом у провинцији Касаи, епицентру епидемије.
Првих 400 доза вакцине Ервебо испоручено је из националних залиха, док је СЗО доставила више од 14 тона основних медицинских потрепштина, распоредила стручњаке и основала центар за лијечење еболе са 16 пацијената који се тренутно лијече.
До сада је забиљежено више од 900 контаката који се прате, а прва два пацијента која су се опоравила отпуштена су на кућно лијечење у уторак, додао је Гебрејесус.
