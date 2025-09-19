Плаћање пореза на свадбене поклоне: Које финансијске износе сте дужни пријавити

Извор:
Феникс магазин
19.09.2025
09:38
Коментари:0
Рођендани, вјенчања или матуре - поклањање новца увијек је могуће. Међутим, у Њемачкој се морају поштивати одређена правила попут захтјева за пријаву и пореских олакшица.
Пореска управа све прати. То укључује и новчане дарове за посебне прилике. Постоје одређени порески прописи који осигуравају јасан преглед ваше имовине.
Обавеза пријављивања примјењује се на износе од 20.000 евра и више. Свако ко жели даровати такав износ члану породице или пријатељу мора га пријавити пореској управи у року од три мјесеца, пише Удружење приватних банака у Њемачкој. Пореска управа затим провјерава је ли порез на дарове доспио, наводе њемачки медији.
Хроника
Возач погинуо приликом превртања трактора
Мали износи попут божићног бонуса од 50 евра за унуке нису релевантни за пореску управу. Износи код којих је потребна пореска интервенција знатно су већи. Стога за новчане дарове за редовне прилике није потребно обавјештавати пореску управу поштом или е-поштом.
Међутим, требали бисте поближе погледати веће износе новца. Тачније, пореску олакшицу. Пореска олакшица варира овисно о степену сродства. То је износ до којег можете дати новац или имовину без плаћања пореза. Родитељи морају испунити посебну пријаву за веће износе.
Супружник/Животни партнер: до 500.000 евра без пореза
Дјеца: до 400.000 евра
Унуци: од 100.000 евра до 200.000 евра (400.000 евра за преминуле родитеље)
Браћа и сестре, нећаци/нећакиње, зетови, разведени партнери: 20.000 евра
Пријатељи, даљи рођаци: 20.000 евра
Постотак пореза који се плаћа на поклон ако се прекорачи порезна олакшица овиси о пореском разреду. Постоје три врсте пореза на дарове:
Пореска класа 1: Супружници, животни партнери, дјеца
Пореска класа 2: Браћа и сестре, нећаци, нећакиње, зетови, разведени супружници
Порезна класа 3: Сви остали приматељи, нпр. пријатељи или далеки рођаци
Економија
Хитно повлачење ове врсте млијека са тржишта
Опорезује се само износ изнад неопорезивог износа. Пореске олакшице примјењују се десет година. То је зато што укупни износ поклона није једнократна исплата, већ се акумулира. Овисно о вашој пореској класи, можете примити новчане поклоне више пута унутар десет година. Пореске стопе темеље се на дохотку и крећу се између 7 и 50 одсто.
Порез на поклоне не односи се само на новац - погођене су и некретнине и земљиште
Порез се може наплатити и на опипљиву имовину као што су некретнине, племенити метали, кованице, земљиште, дионице фирми или вриједносни папири.
Савјети
Да ли машина за веш може да се чисти таблетом за прање суђа?
Најамне некретнине ослобођене су пореза с 10 одсто као дарови, а стамбене некретнине у власништву супружника или животних партнера могу бити чак и потпуно ослобођене пореза.
Све што се пренесе без накнаде и чија вриједност имовине прелази неопорезиви износ може се опорезивати, пише Феникс.
Најновије
Најчитаније
10
24
10
23
10
21
10
16
10
15
Тренутно на програму