У БиХ уништено 80 тона банана: На удару и друго воће

Око двије хиљаде килограма брескви увезених на тржиште БиХ повучено је због појачаног присуства пестицида. Федерална управа за инспекцијске послове сада испитује и ваљаност грожђа и мандарина. Проблем увоза воћа и поврћа понавља се годинама, а посљедице по здравље грађана могу бити озбиљне.
Федерални гранични инспектори већ седмицама проводе појачане контроле над увозом воћа. На мети су грожђе, мандарине и брескве. Почетком септембра спријечен је увоз 40 тона банана из Костарике, а раније је спуштена рампа за кукуруз из Србије, кромпир и јагоде из Египта, те брескве и тиквице из Албаније.
Грађани истичу да све мање вјерују у исправност хране на тржишту.
“Свашта увозимо. Што се тиче воћа, наше труне, црвљива јабука је најздравија, а не она која је сва иста”, каже за Н1 грађанка Сарајева.
Други саговорник тврди за Н1 да је све прскано.
“Али човјек мора нешто јести. Ја могу ризиковати, дјеца не могу”, додаје.
На пијацама потрошачи углавном траже домаће производе, а и продавачи им дају предност.
“Деведесет одсто ствари на столу долази из домаће производње. Имамо паприке, прасу, шпинат, блитву - нема потребе увозити. Ја дајем приоритет домаћим произвођачима, а тако раде и суграђани”, каже Елведин Хаџагић, продавач на пијаци.
Из Агенције за сигурност хране БиХ објашњавају да проблем често настаје због неусклађене легислативе с Европском унијом.
“Дешава се да нешто што је дозвољено у ЕУ, у БиХ неће моћи бити пласирано. Јутрос је 80 тона банана, четири шлепера, уништено. То је проблем прописа који још није усклађен. Послали смо ургенцију да се донесе што прије, како би се заштитило здравље грађана”, истиче Санин Танковић, директор Агенције.
Удружења потрошача упозоравају да су контроле хране увезених производа недовољне, док су домаћи произвођачи под знатно строжим надзором.
“Не можете у ЕУ извести месо смрзнуто 70-их година, а код нас ће можда и проћи. Пољопривредници с правом негодују јер им је тешко изаћи на страна тржишта. Ми конзумирамо 80 одсто хране из увоза. Земља нам лежи неузорана, стоке нема на пашњацима, па смо принуђени увозити туђе”, наглашава Марин Баго из Удружења за заштиту потрошача Футура.
Страх потрошача је оправдан, јер се присуство пестицида не може уочити голим оком, нити изазива тренутне реакције. Но, континуирана конзумација може имати канцерогене посљедице.
