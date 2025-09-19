Logo

Испливао скандалозан снимак љевичара након убиства Чарлија Кирка

Испливао скандалозан снимак љевичара након убиства Чарлија Кирка
Фото: Борислав Здриња

Само неколико дана након атентата на Чарлија Кирка, конзервативног активисту и сарадника предсједника САД-а Доналда Трампа, друштвене мреже преплавиле су објаве љевичара.

Наиме, у једном од видеа они позивају на још смрти конзервативаца након атентата на Чарлија Кирка.

"Убијте те к******е мајке, пустите улице да се натопе њиховом проклетом црвеном капиталистичком крвљу", написано је у опису видеа.

илу-руска салата-19092025

Савјети

Провјерено добар рецепт за руску салату

Чарли Кирк убијен је у нападу на Јута Вали универзитету док је водио дебату "Докажи ми да нисам у праву", на којој је била присутна и његова породица.

Париз-Француска-Протести-19092025

Свијет

Хаос у Француској: Ухапшено 309 особа, повријеђено више полицајаца

"Не занима ме то што је Чарли Кирк умро. Ме занима ме што је његова нацистичка жена више нема супруга","Убијен је пред дјецом и женом, па тако је убијен и Осама Бин Ладен", "Његова дјеца нису у најгорем положају сада", "Идем на роштиљ да ово прославим", навели су у видеу.

Чарли Кирк

atentat

