Испливао скандалозан снимак љевичара након убиства Чарлија Кирка

Само неколико дана након атентата на Чарлија Кирка, конзервативног активисту и сарадника предсједника САД-а Доналда Трампа, друштвене мреже преплавиле су објаве љевичара.
Наиме, у једном од видеа они позивају на још смрти конзервативаца након атентата на Чарлија Кирка.
"Убијте те к******е мајке, пустите улице да се натопе њиховом проклетом црвеном капиталистичком крвљу", написано је у опису видеа.
Чарли Кирк убијен је у нападу на Јута Вали универзитету док је водио дебату "Докажи ми да нисам у праву", на којој је била присутна и његова породица.
"Не занима ме то што је Чарли Кирк умро. Ме занима ме што је његова нацистичка жена више нема супруга","Убијен је пред дјецом и женом, па тако је убијен и Осама Бин Ладен", "Његова дјеца нису у најгорем положају сада", "Идем на роштиљ да ово прославим", навели су у видеу.
"Kill Those Motherf#ckers Let The Streets Soak In Their F#cking Red Capitalist Blood"— Alex Jones (@RealAlexJones) September 18, 2025
Unhinged Compilation: Demonic Leftists Call For More Death Of Conservatives In The Wake of Charlie Kirk Assassination pic.twitter.com/4P1w7dgO5R
