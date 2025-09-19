У Берлину пронађене двије бомбе: Наређена хитна евакуација

Извор:
19.09.2025
Скоро 20.000 људи данас ће морати да напусти своје домове у Берлину након што су откривене двије неексплодиране бомбе из Другог свјетског рата. Управо је то ситуација која је изазвала озбиљне немире у њемачкој метрополи, јавља британски Телеграф.
У четвртак увече, владине зграде и амбасаде су биле затворене, а око 7.500 становника морало је да евакуише округ Фишеринсел на ријеци Шпреје јер су, према хитном упозорењу њемачких медија, били у "смртној опасности" од могуће експлозије.
Полиција је потврдила да је предмет пронађен у ријеци заиста бомба, а затим је ишла од врата до врата, упозоравајући грађане да се хитно евакуишу.
Ово је други такав инцидент у само два дана. У сриједу је у четврти Шпандау у западном Берлину пронађена бомба из 1940-их, тешка око 100 килограма, а такође би требало да буде деактивирана у петак. То ће захтијевати евакуацију још 12.000 људи.
Nach erster Einschätzung unserer #KTI handelt es sich um eine #Weltkriegsbombe. Zu Ihrer Sicherheit richten wir nun einen Sperrkreis von 500 Metern rund um den Fundort ein. In Kürze beginnen wir mit den Evakuierungsmaßnahmen in den betroffenen Gebäuden. Im Bereich um die… pic.twitter.com/wcwSeWtRQD— Polizei Berlin (@polizeiberlin) September 18, 2025
У непосредној близини бомбе пронађене у ријеци Шпрее у густо насељеном подручју, успостављена је безбједносна зона од 500 метара, која обухвата градску скупштину, неколико владиних зграда и кинеску амбасаду. Полиција је подијелила мапу подручја на друштвеним мрежама и позвала грађане да га избјегавају. Стручни тимови ће покушати да деактивирају бомбу прије него што се становници врате кући.
Кварт Мите, популаран међу туристима, дом је многих музеја и атракција. Градске власти су отвориле склониште за евакуисане у згради градске куће, а још једно склониште биће постављено у оближњој школи, саопштила је ватрогасна служба.
- Само желимо да спавамо, ово је неподношљиво - рекао је један отац, држећи уснуло дијете, објавио је Тагеспиегел, а пренио британски Телеграф. Други градски службеник покушао је да умири грађане рекавши да ће "бити код куће за доручак".
Thousands of people in central Berlin were ordered to evacuate after an unexploded World War II bomb was discovered in the Spree River.— DW News (@dwnews) September 19, 2025
Police have set up a security perimeter of 500 meters in a thickly populated area of the German capital.https://t.co/aldBgLRFBf pic.twitter.com/rLBRDtoVOs
Када се евакуација заврши, полиција ће користити форензику како би процијенила да ли и када бомба може бити деактивирана. Али пошто је бомба пронађена четири метра под водом и њено стање је непознато, полиција упозорава да ће задатак бити изузетно сложен.
- Највероватније ће морати да буде деактивирана брзо и на лицу мјеста - рекао је портпарол берлинске полиције.
Проналажење експлозивних остатака из Другог свјетског рата у Њемачкој није неуобичајено - неексплодиране бомбе "израњују" готово свакодневно током грађевинских радова на путевима, мостовима или оптичким кабловима. Само у покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, око 1.600 њих је деактивирано 2024. године, објавио је Дојче веле.
Ватрогасна служба је саопштила да су стручњаци за уклањање експлозива током рутинских "истражних радова" открили бомбу у близини бране Милендам. Подручје је одмах ограђено, ријечни саобраћај је обустављен, а очекују се поремећаји јавног превоза и друмског саобраћаја.
Није искључено да ће се живот у погођеном дијелу града вратити у нормалу за неколико дана. Подсјетимо, Келн је почетком године морао да евакуише више од 20.000 људи након што су на градилишту откривене три бомбе из 1940-их.
