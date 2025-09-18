Logo

Ужас у Француској: Полиција испалила 6 хитаца у мушкарца – напао их мачетом

Б92

18.09.2025

Фото: Tanjug/AP/Thibault Camus

Полицајци код француског града Тулон пуцали су и усмртили мушкарца који их је напао мачетом у близини једног дјечјег вртића код града Тулон, пренијели су данас француски медији.

Полицајци су најприје употребили електрошокер, али пошто то није имало ефекта, испалили су шест хитаца у правцу нападача, пренио је Фигаро.

Инцидент се догодио око 16.45 часова, када је мушкарац наоружан "сјечивом дугим неколико десетина центиметара" виђен на јавном путу у близини вртића Пјер Семар у Ла Сејн сир Мер, близу Тулона, према саопштењу јавног тужиоца Тулона у четвртак увече. "Изгледа да су дјеца била жртве пријетњи", рекао је тужилац.

Шест хитаца

Полиција је брзо распоређена на лицу мјеста. Полиција је пронашла појединца неколико метара даље и замолила га да спусти оружје на земљу. Када није послушао, наводно је појурио на полицију, још увијек наоружан мачетом. Суочени са пријетњом коју је представљао, полицајци су прво употријебили електрошокер, али безуспјешно. Пошто је човјек наставио да пријети, полицајци су потом шест пута испалили из ватреног оружја "циљајући у његов доњи дио тијела".

Мушкарац је хитно пребачен у болницу у Ла Сејн сир Мер, гдје је преминуо неколико минута касније. Није имао документа код себе, што отежава његов идентификацију у овом тренутку.

"Отворене су двије истраге: прва због насиља оружјем над неидентификованим лицима и друга због насиља оружјем над лицима на положајима јавне власти", рекао је тужилац.

(б92)

