Волш хоће да забрани свједоцима да о убијеној Ани говоре као о посвећеној мајци

19.11.2025
23:10
Коментари:0
Брајан Волш, оптужени за нестанак и убиство супруге Ане Волш, затражио је на посљедњем рочишту да се свједоцима на предстојећем суђењу забрани да поротницима говоре да је његова нестала супруга Ана била вољена мајка и посвећена радница у својој фирми.
Адвокати 50-годишњег Волша предали су захтјев током завршног рочишта у Вишем суду округа Норфок у понедјељак, прије избора поротника. Волш би се на суђењу требао појавити 1. децембра, по оптужбама за убиство првог степена и обмањивање и скривање тијела 39-годишње Ане Волш.
Адвокатица Брајана Волша, Кели Поргес, у понедјељак ујутру изразила је забринутост код судије Дајане Френијер, наводећи да би било „запаљиво“ и изазвало саосјећање пороте када би чула да је Ана била сјајна мајка и вриједна радница.
Такође је изразила забринутост да ће тужиоци изнијети исказ да Ана „никада не би напустила своју дјецу“. Адвокат одбране тврди да би оваква изјава била ирелевантна за оптужбе против Волша.
Судија је рекла Поргес да уложи приговор у реалном времену током суђења. Тужиоци планирају да позову Аниног бившег шефа да свједочи о томе каква је била као радница и како се понашала у близини своје дјеце. Подсетимо, управо су Анине колеге пријавиле полицији њен нестанак, када се данима није појављивала на послу. Када је полиција закуцала на Волшова врата, он, према локалним медијима, није био превише забринут и рекао је да је имала обичај да се не јави неколико дана.
Подсјећамо, Волш се у уторак изјаснио кривим за двије блаже оптужбе – обмањивање полиције и „неправилан пренос људског тијела у вези са смрћу своје супруге“. Ипак, није се изјаснио кривим за убиство супруге, што је јасно нагласио и његов адвокат.
„Господине Волш, да ли сте заиста намјерно уклонили или пренијели тијело Ане Волш или њене смртне остатке, а да нисте били законски овлашћени?“, питала је судија. „Да“, одговорио је Волш.
Пошто се изјаснио кривим по блажим тачкама оптужнице, без споразума о признању кривице са тужиоцима (који су одбили преговоре осим уколико укључују и признање убиства), Волшу за обмањивање полиције пријети до 10 година затвора, са могућношћу повећања казне до 20 година ако буде осуђен за убиство.
Волш је провео 40 дана у државној болници, гдје су му, на захтјев суда, процијенили ментално здравље. Извјештаји лекара сматрају да је способан да прати суђења.
Подсјетимо, колеге Ане Волш пријавиле су њен нестанак 4. јануара, а Волш је постао осумњичен четири дана касније, 8. јануара. У тренутку док је трајала потрага, Волш је био на наногици јер је раније препродавао фалсификована умјетничка дјела Ендија Ворхола. Њихов брак био је у кризи, што потврђују и детаљи из оптужнице – Волш и његова мајка наводно су ангажовали приватног детектива да утврде да ли га Ана вара.
Њено тијело до данас није пронађено, али је полиција пронашла тестеру за метак са комадом кости у контејнеру у близини куће Волшове мајке.
Волш је такође снимљен како купује већу количину средстава за чишћење и алата, укључујући крпе, четке, заштитне наочаре и нож, за који тужиоци тврде да га је користио како би се отарасио тијела, преноси Нова.
Најновије
Најчитаније
23
15
23
10
23
06
23
02
23
00
Тренутно на програму