Ако претјерано једете и пијете за празнике, на ово пазите

Новогодишњи празници у Србији традиционално доносе богату трпезу, чашицу домаће ракије "за срећу", колаче, торте и дуго сједење за столом.
И док се уживање подразумијева, управо у тим данима често посежу за апаратом за мјерење крвног притиска или шећера у крви, што, како љекари упозоравају, није добар знак.
Колико заправо смемо да уживамо и где је граница између празничне радости и ризика по здравље, открила је специјалисткиња опште медицине, др Данијела Цветковић.
Богата и масна храна незаобилазни су дио новогодишње традиције, али управо ту, како истиче докторка, почињу и проблеми. Због тога уживање у храни и пићу мора имати јасну мјеру, посебно када је ријеч о алкохолу.
''Сви смо припремили пите, руске салате, печење, кромпир, доста алкохола – српска трпеза, али треба бити јако опрезан, нарочито због тога што половина српске популације има повишен крвни притисак. Дакле, неће моћи да се ужива безгранично у алкохолу. Женама упозорење да алкохол делује дупло лошије по жене него по мушкарце, подизање крвног притиска од алкохола плус калорије'', рекла је др Цветковић.
Иако се често чује оправдање да је ријеч о “само једном дану”, организам веома брзо реагује на преједање.
-Један неумјерени дан са дупло већом количином уноса хране доводи до пола килограма више сутра ујутру.
Осим тјелесне тежине, проблем су и нагли скокови притиска, шећера и масноћа у крви, што може довести до озбиљних здравствених тегоба.
Прекомјерно уживање у храни и пићу покреће ланчану реакцију у организму.
''Ексцесиван унос алкохола или хране подиже ниво масноће у крви, подиже крвни притисак, подиже ниво шећера у крви. Превише шећера у једном моменту, излучивање превише инсулина, одмах пар сати иза тога хипогликемија, односно нагли пад ниво шећера у крви са јако непријатним симптомима типа презнојавања, трешења, осјећаја вртоглавице, глади, па опет преједања и онда долазимо у зачарани круг. Све то не може много да се измијени у трпези, али може да се измијени у избору ко ће шта са трпезе узети и посебно колико ће чега појести. У реду један аперитив и се зауставити на томе. Евентуално 3-4 сата касније, у поноћ, једна чаша вина да се наздрави. Крај'', јасна је др Цветковић.
Овакви обрасци понашања у јелу често доводе до новог преједања, па се улази у круг из којег се тешко излази током празника.
Иако се празнична трпеза тешко може промијенити, избор и количина хране могу. Када је ријеч о алкохолу, савјет је једноставан и јасан. Исто важи и за колаче и торте – пробати, али у малим количинама.
Једна од најчешћих грешака током славља јесте прекид редовне терапије.
- Посебно упозорење за оно што мушкарци раде, најчешће – “данас ћу да пијем алкохол, нећу да пијем своје уобичајене лијекове, можда се сударе у организму, па имам неки проблем”. Молим све да попију своје лијекове за крвни притисак и да попију све своје лијекове за ниво шећера у крви. Неће се сударити, али ако се пије алкохол и једе, а нису се узели лијекови, онда имамо дупло зло. Дефинитивно ће скочити крвни притисак, то је 100% предвидиво. Нисте попили лијекове, попили сте алкохол и онда дође и до хипертензивне кризе, може доћи до инфаркта, до шлога, до мучнине, страшног бола у стомаку од преједања, па немогућности панкреаса, јетре и свега да то свари. Надутост, други болови, мучнине, горушице, то дефинитивно. Значи, макар узмите своје редовне лијекове и умјереност, то би било једино рјешење.
Празници често значе и више одмора, али спавање одмах након обилног оброка није добар избор, пише Блиц.
''Најгори избор је успавати се послије оброка. Послије јела, иако сте превише јели, рјешење је доста воде пити и физичка активност, да се то потроши. Шетња је увијек најтачнији одговор, али брза шетња, не она са заостајањем, него онако да се мало задишемо и послије таквог оброка то је још боље'', закључила је др Данијела Цветковић.
