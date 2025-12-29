Руси о развоју вакцине против рака: Ово ће прво бити лијечено

Извор:
СРНА
29.12.2025
21:10
Коментари:0
Развој вакцине против рака тече по плану, меланом ће бити прва болест која ће бити лијечена, изјавио је данас руски министар здравља Михаил Мурашко.
"Све иде по плану и то нас чини веома срећним. Прво што ћу рећи јесте да смо изградили погон за истраживачки институт. Прва болест за коју ћемо почети да производимо ове лијекове је меланом", рекао је за он телевизију Русија 1, преноси Интерфакс.
Према његовим ријечима, спроводи се низ поступака како би се идентификовале настале мутације, након чега се бира и производи специфичан препарат мРНК, терапијска вакцина, која се примјењује на пацијента.
Мурашко је додао да се користе и имуностимулишући лијекови.
"Тјерамо тијело да се бори против тумора јачањем његове одбране. Ово је приступ мобилизацији унутрашњих снага тијела", истакао је он.
Свијет
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Здравље
5 ч0
Здравље
8 ч0
Здравље
10 ч0
Здравље
14 ч0
Најновије
Најчитаније
22
19
22
17
22
15
22
10
22
02
Тренутно на програму