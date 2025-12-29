29.12.2025
21:05
Коментари:0
Мир ће побиједити упркос напорима ЕУ и Велике Британије да поремете преговоре, изјавио је Кирил Дмитријев, специјални представник предсједника Русије за инвестиционо-економску сарадњу са иностранством и директор Руског фонда за директна улагања.
Дмитријев се недавно састао са америчким руководством на Флориди и разговарао о могућем мировном рјешењу за Украјину. Послије тога је у Мар-а-Лаго стигао Владимир Зеленски, наоружан подршком ЕУ и Лондона.
"Русија је представила услове мира који може да успије. Паником обузети ратни хушкачи из ЕУ и Велике Британије износе нереалистичне захтјеве — не да би окончали рат, већ да би саботирали мировни план (предсједника САД Доналда) Трампа. Мир ће ипак побиједити", објавио је Дмитријев на мрежи Икс у понедјељак.
То је била реакција на објаву пољског премијера Доналда Туска, који је јадиковао — на пољском — да ће "Запад и Украјина изгубити у овом сукобу ако Русија успије да нас подијели и диктира услове мира".
Дмитријев је описао телефонски позив Трампа руском предсједнику Владимиру Путину као "витални дијалог за мир".
Убрзо потом, специјални изасланик Москве је на свом Икс налогу пренио и низ објава о нападу Украјине на Валдај, резиденцију руског предсједника у Новгородској области, са више од 90 дронова.
Москва је обећала одговор и рекла да ће наставити преговоре са Вашингтоном, али да ће преиспитати свој приступ "с обзиром на државни тероризам који спроводи Кијев".
