Путин потписао декрет о регрутацији

Извор:

Агенције

29.12.2025

19:52

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Pavel Bednyakov

Руски предсједник Владимир Путин потписао је декрет о регрутацији за служење војног рока од јануара до 31. децембра 2026. године, који ће обухватити 261.000 руских држављана, пренијела је агенција Интерфакс.

Декрет је објављен данас на званичном интернет порталу за правне информације, навео је Интерфакс.

Планирана је регрутација држављана Русије старости од 18 до 30 година који нису у резервном саставу војске.

Володимир Зеленски

Свијет

Зеленски негира напад на Путинову резиденцију

На основу истог декрета из војске ће бити отпуштени војници и нижи официри чији је војни рок истекао, наводи агенција.

Руска влада добила је инструкције како да обезбиједи примјену мјера везаних за регрутацију, пренио је Интерфакс.

Тагови:

Владимир Путин

dekret

Коментари (0)
