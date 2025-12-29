Logo
Обилне падавине изазвале хаос у Шпанији: Улице и куће поплављене, расте број мртвих

Фото: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Обилне падавине у Андалузији у Шпанији изазвале су стотине интервенција хитних служби и регистрована су три смртна случаја, саопштиле су регионалне власти.

Регионална влада је активирала план за ванредне ситуације у случају поплава, док је 36 општина распоредило заштиту, преноси Еуроњуз.

Прва жртва је пронађена у Аљаурин Ел Грандеу у провинцији Малага, након што је нестала заједно са још једном особом, када је њихов комби однијела ријека. Гардија, ватрогасна бригада, Цивилна заштита и друге службе за хитне случајеве спровеле су операције потраге и спасавања. Тело друге особе је пронађено у подне. Преминули су имали 53 и 54 године.

Такође је пронађено тијело 18-годишњака који је нестао у Иљори, у провинцији Гранада.

Малага је забиљежила највећи број инцидената са 343, затим Гранада са 58 и Алмерија са 48. Остале андалузијске покрајине су забиљежиле повремене инциденте.

Најчешћи инциденти укључивали су поплављене куће, гараже и улице, затварање путева, возила заробљена водом и накупљањем блата, као и одроне камења, посебно у руралним и планинским подручјима.

Регионална влада је активирала План за ванредне ситуације у случају ризика од поплава како би координирала ресурсе и осигурала јавну безбиједност. Тридесет шест андалузијских општина спровело је територијалне планове цивилне заштите, првенствено у провинцијама које су највише погођене падавинама.

Шпански премијер Педро Санчез позвао је на опрез.

Службе за ванредне ситуације наставиле су да препоручују изузетан опрез упркос попуштању временских услова и деактивацији већине упозорења. Власти су савјетовале да се избјегава непотребно путовање и да се не прелази преко поплављених подручја или активних водотокова.

