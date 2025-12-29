Обилне падавине изазвале хаос у Шпанији: Улице и куће поплављене, расте број мртвих

Извор:
Обилне падавине у Андалузији у Шпанији изазвале су стотине интервенција хитних служби и регистрована су три смртна случаја, саопштиле су регионалне власти.
Регионална влада је активирала план за ванредне ситуације у случају поплава, док је 36 општина распоредило заштиту, преноси Еуроњуз.
Прва жртва је пронађена у Аљаурин Ел Грандеу у провинцији Малага, након што је нестала заједно са још једном особом, када је њихов комби однијела ријека. Гардија, ватрогасна бригада, Цивилна заштита и друге службе за хитне случајеве спровеле су операције потраге и спасавања. Тело друге особе је пронађено у подне. Преминули су имали 53 и 54 године.
Momentos del dispositivo montado en Íllora (Granada), donde un joven vecino de Zujaira fue arrastrado por la corriente del Arroyo de la Cañada, cuando intentaba cruzarlo en motocicleta junto a un amigo. — Guardia Civil (@guardiacivil) December 28, 2025
En el lugar están trabajando patrullas de Seguridad Ciudadana y efectivos… pic.twitter.com/MzlPTC0ZLc
Такође је пронађено тијело 18-годишњака који је нестао у Иљори, у провинцији Гранада.
Малага је забиљежила највећи број инцидената са 343, затим Гранада са 58 и Алмерија са 48. Остале андалузијске покрајине су забиљежиле повремене инциденте.
Torrential rain and hail causing flooding in Alhaurín el Grande, Malaga in Spain....pic.twitter.com/rz3ImTfBLK— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025
Најчешћи инциденти укључивали су поплављене куће, гараже и улице, затварање путева, возила заробљена водом и накупљањем блата, као и одроне камења, посебно у руралним и планинским подручјима.
Регионална влада је активирала План за ванредне ситуације у случају ризика од поплава како би координирала ресурсе и осигурала јавну безбиједност. Тридесет шест андалузијских општина спровело је територијалне планове цивилне заштите, првенствено у провинцијама које су највише погођене падавинама.
Шпански премијер Педро Санчез позвао је на опрез.
Службе за ванредне ситуације наставиле су да препоручују изузетан опрез упркос попуштању временских услова и деактивацији већине упозорења. Власти су савјетовале да се избјегава непотребно путовање и да се не прелази преко поплављених подручја или активних водотокова.
