Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља

Извор:

Информер

23.12.2025

11:19

Упаљен аларм због поплава: Затворена чак и гробља
Фото: Printscreen/X/Top_Disaster

Више од 1.000 домаћинстава остало је без струје, док су ватрогасне службе спровеле хиљаде интервенција укључујући спасавања људи и животиња.

Метеоролошке службе упозоравају на наставак опасности од поплава, упркос постепеном унапређењу временских прилика.

Департман Еро у јужној Француској стављен је под црвено упозорење на поплаве до сриједе, због обилних падавина које трају од краја прошле недјеље, саопштила је француска служба за праћење и упозоравање на поплаве "Вигицруес".

Према наводима "Вигицруеса", очекује се наставак великих поплава низводно на ријеци Еро, пише Фигаро.

Департмани Тарн, Аверон и Лозер налазе се под наранџастим упозорењем на поплаве.

Суво месо

Хроника

Бесрамни лопов украо суво месо домаћину

Наранџасто упозорење на обилне падавине укинуто је за све департмане, укључујући Еро, јер интензитет кише више не оправдава виши ниво узбуне, саопштио је Метео-Франс.

Француска метеоролошка служба навела је да је хидролошка ситуација и даље озбиљна, уз висок ризик од излијевања ријека, широко распрострањених поплава и директних посљедица по становништво и инфраструктуру.

Истовремено, метеоролози истичу да се временски услови постепено побољшавају, иако су и даље могући повремени пљускови у близини Средоземног мора.

Метеоролози у чуду

Метеоролози наводе да такав ниво поплава није забиљежен од новембра 1994. године.

Градске власти Монпељеа затвориле су паркове, баште, гробља, зоолошки врт и божићни маркет, док је дио трамвајске мреже обустављен.

Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановић поручила Звиздићу: Ако вам нико не ваља, онда је најчешће проблем у вама

Ватрогасне службе у департману Еро примиле су више од 1.000 позива и спровеле десетине интервенција, укључујући спасавања и евакуације становништва.

Око 1.000 домаћинстава остало је без електричне енергије, према подацима дистрибутера Енедис, преноси Информер.

Поплаве

Француска

