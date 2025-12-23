Ретровизором ударио полицајца који га је зауставио

Извор:
АТВ
23.12.2025
11:00
Мушкарац М.Х. оптужен је да је у Источној Илиџи, возећи фиат, аутом повриједио полицајца Х.Н., ударајући га лијевим ретровизором у предјелу шаке.
Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против М.Х. због кривичног дјела напад на службено лице у вршењу службене дужности а оптужницу је потврдио Основни суд у Сокоцу.
Оптужницом се М.Х. ставља на терет је дана 13. октобра 2022. године, око 18 часова, у улици Иве Андрића, општина Источна Илиџа, управљајући возилом Фиат путем звучне и свјетлосне сигнализације, заустављен од стране полицијских службеника ПС Источна Илиџа.
У службеном ауту су се налазили Х. Н., К.Б. и И.М., а када је полицијски службеник Х.Н., изашао из службеног возила у намјери да изврши контролу и утврди идентитет возача, оптужени се оглушио се о наређење да угаси и напусти возило.
"Након тога је нагло стартовао возило којим је управљао, скренуо у десну страну, ударајући лијевим ретровизором полицијског службеника Х.Н. у предјелу лијеве шаке, нанијевши му тако тјелесну повреду, у виду нагњечење лијеве шаке праћена отоком поткожног меког ткива и отежаном покретљивошћу ручног зглоба", пише у оптужници.
