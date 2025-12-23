Logo
Large banner

Ретровизором ударио полицајца који га је зауставио

Извор:

АТВ

23.12.2025

11:00

Коментари:

0
Аутомобил у снијегу
Фото: Egor Kamelev/Pexels

Мушкарац М.Х. оптужен је да је у Источној Илиџи, возећи фиат, аутом повриједио полицајца Х.Н., ударајући га лијевим ретровизором у пред‌јелу шаке.

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против М.Х. због кривичног д‌јела напад на службено лице у вршењу службене дужности а оптужницу је потврдио Основни суд у Сокоцу.

Оптужницом се М.Х. ставља на терет је дана 13. октобра 2022. године, око 18 часова, у улици Иве Андрића, општина Источна Илиџа, управљајући возилом Фиат путем звучне и свјетлосне сигнализације, заустављен од стране полицијских службеника ПС Источна Илиџа.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Регион

Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учетиљицу

У службеном ауту су се налазили Х. Н., К.Б. и И.М., а када је полицијски службеник Х.Н., изашао из службеног возила у намјери да изврши контролу и утврди идентитет возача, оптужени се оглушио се о наређење да угаси и напусти возило.

"Након тога је нагло стартовао возило којим је управљао, скренуо у десну страну, ударајући лијевим ретровизором полицијског службеника Х.Н. у пред‌јелу лијеве шаке, нанијевши му тако тјелесну повреду, у виду нагњечење лијеве шаке праћена отоком поткожног меког ткива и отежаном покретљивошћу ручног зглоба", пише у оптужници.

Подијели:

Тагови:

napad na policajca

Источна Илиџа

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

Регион

Нападач из Основне школе добио 50 година робије: Брутално убио првачића, ранио још троје дјеце и учитељицу

3 ч

0
Крећу полуфиналне битке у Борику

Фудбал

Крећу полуфиналне битке у Борику

3 ч

0
Лавров: УНЕСКО политизован и украјинизован

Свијет

Лавров: УНЕСКО политизован и украјинизован

3 ч

0
policija Srbija

Хроника

Оружана пљачка златаре усред бијела дана

3 ч

0

Више из рубрике

policija Srbija

Хроника

Оружана пљачка златаре усред бијела дана

3 ч

0
На раднике пала арматура: Задобили тешке повреде

Хроника

На раднике пала арматура: Задобили тешке повреде

3 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

Пјешака ударио аутобус, задобио тешке повреде

3 ч

0
Оптужен да је тукао оца и пријетио му да ће га заклати

Хроника

Оптужен да је тукао оца и пријетио му да ће га заклати

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

03

Остао без 100.000 евра у превари са криптовалутама

14

03

Мушкарци из БиХ најобдаренији у региону

14

01

Металном шипком претукао суграђане: Павићу одређен притвор

13

55

Шеранић: Никоме се не брани пушење, већ ограничава понашање пушача

13

53

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner