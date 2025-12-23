Logo
Оптужен да је тукао оца и пријетио му да ће га заклати

АТВ

23.12.2025

10:17

Основни суд у Сокоцу потврдио је оптужницу против Д.З. због насиља над оцем у Источном Новом Сарајеву којег је тукао по глави и пријетио да ће га убити и заклати.

Окружно јавно тужилаштво у Источном Сарајеву подигло је оптужницу против Д.З. за кривично д‌јело насиље у породици или породичној заједници.

Оптужницом се Д.З. ставља на терет је 25. септембра 2023. године, око 8.30 часова, у кући која се налази у Источном Новом Сарајеву, након краће вербалне расправе са својим оцем Р.З. пријетећи му да ће га убити и заклати, физички га напао.

Градови и општине

Град дијели субвенције младим породицама за прву некретнину

"Задао му је више удараца рукама у пред‌јелу главе нанијевши му том приликом повреде у виду црвенила обију јагодица лица и лијеве сљепочнице те је на тај начин угрозио мир и спокојство свог оца Р.З.", пише у оптужници.

prijetnje

Коментари (0)
