Узнемирујуће: Објављен снимак сукоба испред школе у Сарајеву

У понедјељак, 22. децембра, у улици Франца Лехара на Маријин Двору код Срдње машинске техничке школе пријављена је тучњава више особа.
"Лакше су повријеђена два малољетника", потврдила је за портал Радиосарајево.ба портпаролка МУП-а КС, Мерсиха Новалић.
Појавио се и снимак догађаја на друштвеним мрежама. На снимку се јасно види скупина људи како трчи у кругу школе док у рукама држе бакље, а према фотографијама, кориштени су и ножеви.
Иако се у медијима појављују тврдње да је ријеч о навијачком обрачуну између двије сарајевске навијачке групе, из полиције још увијек нису могли потврдити ове наводе. Више информација о инциденту очекује се накнадно.
Погледајте снимак туче:
