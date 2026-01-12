Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

12.01.2026
22:30
Коментари:0
Ватерполо репрезентација Србије побиједила је Шпанију резултатом 12:11.
Ово је велика побједа за репрезентацију Србије која вриједи друге фазе Европског првенства.
Виктор Рашовић постигао је гол који је пресудио актуелном европском и свјетском шампиону.
Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово
Поравнање резултата је донио Страхиња, а онда је Виктор погодио десном руком са десне стране чиме је обезбиједио велики тријумф "делфинима".
