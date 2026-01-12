Logo
Large banner

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

12.01.2026

22:30

Коментари:

0
Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Ватерполо репрезентација Србије побиједила је Шпанију резултатом 12:11.

Ово је велика побједа за репрезентацију Србије која вриједи друге фазе Европског првенства.

Виктор Рашовић постигао је гол који је пресудио актуелном европском и свјетском шампиону.

Урош Стевановић

Остали спортови

Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово

Поравнање резултата је донио Страхиња, а онда је Виктор погодио десном руком са десне стране чиме је обезбиједио велики тријумф "делфинима".

Подијели:

Тагови:

vaterpolisti Srbije

pobjeda

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово

Остали спортови

Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово

58 мин

0
Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

Остали спортови

Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

1 ч

0
Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

Остали спортови

Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

2 ч

0
Ватерполо

Остали спортови

Француска се прва пласирала у ТОП 12 Европског првенства у ватерполу

8 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији

22

56

Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље

22

45

Енис Бешлагић послао поруку из болнице

22

38

Истраживање: Жене могу да "намиришу" слободне мушкарце

22

30

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner