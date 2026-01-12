Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово

12.01.2026
22:17
Коментари:0
Шта да кажем... Честитам играчима и захваљујем се публици која је била x фактор и додатна енергија и пре искључења Мандића, рекао је Урош Стевановић, селектор ватерполиста Србије, који је изнио утиске послије побједе против Шпаније.
Истакао је како су то су прљаве утакмице.
"Ништа није готово, ништа нисмо урадили и немамо права на грешку у следећим утакмицама. Показали смо да можемо и да знамо како да приступимо утакмици", рекао је Стевановић.
Неки кажу и да је ово можда најбољи меч ове генерације.
Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"
"Свака победа над Шпанијом има посебан значај, светски су шампион и ово им је други пораз у регуларном делу на пет европских првенстава. Поштујем их, игра се као сат, а ми смо борбом и залагањем заслужили победу, можда није изгледало тако, али... Можда не треба да кажем и мислим да српски ватерполо више заслужује", закључио је Стевановић.
