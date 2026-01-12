Logo
Large banner

Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово

12.01.2026

22:17

Коментари:

0
Стевановић након побједе над Шпанијом: Ништа није готово
Фото: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Шта да кажем... Честитам играчима и захваљујем се публици која је била x фактор и додатна енергија и пре искључења Мандића, рекао је Урош Стевановић, селектор ватерполиста Србије, који је изнио утиске послије побједе против Шпаније.

Истакао је како су то су прљаве утакмице.

"Ништа није готово, ништа нисмо урадили и немамо права на грешку у следећим утакмицама. Показали смо да можемо и да знамо како да приступимо утакмици", рекао је Стевановић.

Неки кажу и да је ово можда најбољи меч ове генерације.

Ватерполо Србија

Остали спортови

Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

"Свака победа над Шпанијом има посебан значај, светски су шампион и ово им је други пораз у регуларном делу на пет европских првенстава. Поштујем их, игра се као сат, а ми смо борбом и залагањем заслужили победу, можда није изгледало тако, али... Можда не треба да кажем и мислим да српски ватерполо више заслужује", закључио је Стевановић.

Подијели:

Тагови:

vaterpolisti Srbije

pobjeda

vaterpolo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

Остали спортови

Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

1 ч

0
Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

Остали спортови

Рукометаши Борца почели припреме за наставак сезоне

2 ч

0
Ватерполо

Остали спортови

Француска се прва пласирала у ТОП 12 Европског првенства у ватерполу

8 ч

0
лед

Остали спортови

Опасна несрећа америчке боб-екипе, oдбијали се од зидовe и падали по леду

9 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Брачни пар из БиХ ухапшен у Италији

22

56

Највећа пљенидба кокаина на отвореном мору у историји ове земље

22

45

Енис Бешлагић послао поруку из болнице

22

38

Истраживање: Жене могу да "намиришу" слободне мушкарце

22

30

Ово је гол којим је Србија срушила Шпанију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner