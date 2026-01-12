Logo
Француска се прва пласирала у ТОП 12 Европског првенства у ватерполу

Ватерполо
Фото: Pixabay/kidsnewshu

Ватерполисти Француске савладали су релативно лако репрезентацију Малте у другом колу групе А на Европском првенству у ватерполу које се игра у Београду.

Изабраници Вјекослава Кобешћака савладали су аутсајдера резултатом 22:13 (6:4, 5:2, 6:3, 5:3).

Било је врло јасно од првог до последњег минута да ће Малта тешко доћи до било какве борбе за тријумф. Французи су контролисали утакмицу и већ средином друге деонице дошли до озбиљније предности. Била је Французима потребна ова победа за наредну фазу, посебно након првог пораза од фаворизоване Мађарске.

goga sekulic

Сцена

Због ове српске пјевачице је Playboy платио милионску казну

Француска је тако прва селекција на Европском првенству у Београду која је обезбедила пласман у ТОП12 фазу. Подсећамо, прве три репрезентације из сваке групе иду у наредну фазу, а група у којој се налази Француска укршта се са оном у којој је Србија.

Најефикаснији у редовима Француза био је Роман Мерион Верну са пет голова, по четири су додали Стеван Витран и Томас Верну.

(телеграф)

