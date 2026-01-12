Због ове српске пјевачице је Playboy платио милионску казну

Извор:
12.01.2026
Пјевачица Гога Секулић (48) отворено је говорила о свом приватном животу и притиску који је осјећала током каријере, присјећајући се ситуације која ју је посебно потресла.
Наиме, Гога је прошла кроз огроман стрес када је лажно представљена на насловној страни Playboya, и то са насловом „Гола и опасна… Гога Секулић боља од Цеце“, иако то уопште није била она.
Поднијела је тужбу, ишла на вјештачења и на крају добила спор, због чега је Playboy изгубио лиценцу, а казна коју су морали да плате износила је милион динара.
– Сјећам се оног лажног Playboya, друга жена на насловној страни, а моје име и презиме. А ја размишљам шта ће тата да ми каже. Тада сам од стреса остала без гласа – испричала је пјевачица.
Секулићева је истакла да су њени родитељи имали строга правила и да је важно поштовати породицу и старе вриједности, што је појачало њен страх у том тренутку.
– Људи не схватају да мене не занима ништа друго. Ја сам јавна личност за себе, за своју каријеру, а за њих сам кћерка и правила морају да се поштују – рекла је пјевачица за Adria TV.
Гога се осврнула и на данашње вријеме, сматрајући да су бахатост и безобразлук узели маха, а поштовање према породици и друштвеним правилима све ријеђе је присутно.
– Мало гдје се може видјети право васпитање, таквих људи више нема. Узело је маха бахатост, безобразлук, жене не поштују мужеве, мужеви жене, па дјеца све то гледају и онда тако почиње – сматра Гога Секулић, примјећујући да се људи данас чуде ако се неко понаша нормално.
Пјевачица се присјетила и свог тинејџерског живота, те открила да је прву симпатију имала са 16 година, али да то родитељима није смјела ни да спомене.
– Био је у питању један градски лик. Он и ја се сада зезамо кад се сретнемо, али заиста је тако било – рекла је она, правећи паралелу са данашњим дјевојчицама.
Док данашње генерације улазе у везе већ са 12 или 14 година, Гога истиче да је њена прва озбиљна веза била знатно касније.
– Имала сам првог дечка са 19 година, а данашње генерације, односно дјевојке, са 12 и 14 година имају момке, али их крију. Код нас то није смјело – закључила је пјевачица.
Подсјетимо, пјевачица Гога Секулић била је жртва лажне насловне стране у Playboyu, гдје је фотографија голе жене лажно представљена као она.
Иако то уопште није била Гога, већ дјевојка која подсјећа на њу, пјевачица је прошла кроз велики стрес и поднијела тужбу.
Након вјештачења и судског процеса, добила је спор – Playboy је изгубио лиценцу, а били су приморани да плате казну.
– Да, то је изашло у марту. Сјећам се, сви ме зову, моји родитељи су били шокирани. Тражила сам ту дјевојку да бих доказала да то нисам ја, а послије сам ишла на вјештачења. На крају сам их добила на суду и изгубили су лиценцу. Одштета коју је
