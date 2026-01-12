Има 35 година, а без иједне боре, ево и како

Извор:
Телеграф
12.01.2026
13:04
Коментари:0
Глумица Мирка Васиљевић донедавно није користила мреже, а откако је отворила профил на Инстаграму и ТикТоку оглашава се скоро свакодневно.
Мирка је неко ко његује природну љепоту и нема проблем да покаже како изгледа без трунке шминке.
Она се сада снимила у пиџами, у купатилу како ставља крему на лице и стилизује косу.
Глумица је снимила прво лице без трунке шминке и показала како његује кожу, која јој је изузетно блистава и без иједне боре.
"Тренирам три пута недјељно"
Она се може похвалити и витком фигуром након четири порођаја, а једном приликом открила је у чему је њена тајна.
- Три пута недјељно имам тренинге. Вјежбање по реформеру омогућава тренинг цијелог тијела, што резултује побољшаном снагом, стабилношћу и држањем. Треба мало дужи временски период да би се видјели резултати, али вриједи - рекла је глумица која се у потпуности одрекла слаткиша.
Свијет
Mинистар оптужен да је плагирао докторат
- Волим слаткише и дођу неки дани када ми се много више једе слатко него слано. Од септембра сам престала да једем било шта од намирница које садрже шећер и бијело брашно. Глутен такође избјегавам. Због здравијег начина живота и бенефита који долазе кроз године. Постоје баш укусни и здрави слаткиши који могу да се направе и купе - објаснила је она.
(телеграф)
Република Српска
42 мин1
Република Српска
44 мин1
Република Српска
46 мин0
Република Српска
49 мин1
Сцена
5 ч0
Сцена
19 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
21 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму