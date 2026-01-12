Додик: Хелез приватизовао функцију министра одбране, и то ће бити уређено

Извор:
12.01.2026
Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је данас да је министар одбране у Савјету министара БиХ Зукан Хелез приватизовао ову функцију, али да ће ова област једног дана бити уређена.
Додик је нагласио да ће Република Српска увијек подржати своје представнике у Оружаним снагама БиХ, који су показивали коректан и конструктиван однос према уставном поретку у БиХ, заступајући Србе као конститутиван народ и промовишући основне вриједности, као што је прослава Божића.
"Они су насљедници и чувају сјећање на Војску Републике Српске, часну, поштену, она која брани овај народ, која није огрезла у злочинима, већ је била усмјерена да што прије успостави стабилност и мир и осигура политички систем који смо добили Дејтонским споразумом", рекао је Додик новинарима у бањалучкој касарни "Козара" гдје је организован божићни пријем.
Он је навео да је овај споразум много промијењен и да је и само постојање Оружаних снага супротно њему, али су формиране у околностима притисака међународних фактора.
"Прихватили смо то, али српска компонента и Република Српска не желе да трпе мајоризацију ни на једном мјесту, посебно не у Оружаним снагама БиХ", нагласио је Додик и честитао Божић свим српским припадницима Оружаних снага.
Он је напоменуо да је најважније очувати стабилност и мир, на шта се Република Српска увијек позива и што је и успјела упркос ратним порукама из Федерације БиХ.
"Када су мислили да ћемо због неправди које наносе институцијама Републике Српске учинити тај корак, да би њима било оправдање, дистанцирали смо се тражећи простор за нове политичке активности које имају исти циљ са различитим методама које треба да примјењујемо у овом времену", рекао је Додик.
Напоменуо је да је Српска незадовољна стањем у БиХ, али и положајем српске компоненте у Оружаним снагама БиХ, којима је захвалио на истрајавању у неугодним околностима дисквалификација и деградација система одлучивања.
"Али, осјећање и сазнање да то раде у име поносног српског народа је веће него што би они могли да им нанесу било каквих неугодности", закључио је Додик.
Божићном пријему, који су организовали замјеник министра одбране БиХ Александар Гогановић и Канцеларија православног душебрижништва Министарства одбране у Савјету министара, присуствовали су и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, в. д. предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Владе Саво Минић, министри у Влади Српске и остале званице.
