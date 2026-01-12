Logo
Large banner

Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!

Извор:

АТВ

12.01.2026

07:26

Коментари:

0
Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!
Фото: Pixabay

Једно од најхладнијих јутра у Републици Српској освануло је са великим минусом у бројним мјестима. "Најтоплије" је било у Требињу гдје је измјерено -2.

Највећи град Републике Српске прошао је "добро" с обзиром на најаве. У Бањалуци је измјерено -11, иако се предвиђало доста ниже. Иста температура је била и у Добоју, Сокоцу, Чемерну.

Најхладније је било у Шипову гдје је измјерено -17, а у Дринићу -15.

За степен топлије је било у Хан Пијеску, а у Мркоњићу, Приједору и Рибнику је измјерено -13.

Рене Никол Гуд пуцњава

Свијет

Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон

У Кнежеву и Новом граду минус је ишао до 12 степени.

Гацко и Сребреница су осванули са минус осам, а -7 је било у Бијељини, Руду и ФОчи.

"Током дана претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, али хладно. У Херцеговини први дио дана и даље вјетровито, током поподнева ветар слаби и окреће на јужне смјерове, док ће у Крајини јачати и донијети благи пораст температуре. Поподне јаче наоблачење које ће се до вечери од северозапада ширити ка свим предјелима", саопштено је из РХМЗ.

Подијели:

Тагови:

hladnoća

Временска прогноза

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

Србија

Мушкарац се санкао, па сломио кост: Хитна га носила на џаку са сламом

11 ч

0
Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

Свијет

Овако ће изгледати одговор Европе због Гренланда: Спрема се мисија "Арктички стражар"!

11 ч

0
Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

Свијет

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

12 ч

0
Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

Занимљивости

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

12 ч

0

Више из рубрике

Срђан Мазалица, Шеф клуба посланика СНСД-а у Народној Скупштини Републике Српске.

Република Српска

Мазалица за АТВ: "Сваке године имамо све више манифестација које су повезане са 9. јануаром"

12 ч

1
Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

Република Српска

Додик: Побједа Орбана и Трампа значиће крај политике туторства над БиХ

13 ч

3
Борци Нови Град

Република Српска

Обиљежене 32 године од страдања 56 бораца Војске Српске

14 ч

0
"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"

Република Српска

"Дан Републике поново обиљежен достојанствено и с љубављу"

1 д

4
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

16

Како је Југославија направила хаос на Евровизији 1981

09

12

Бијељина јутрос на -7 без гријања

09

02

Нинковић за АТВ: У овом тренутку је нелегална наплата паркинга у Бањалуци

08

51

Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

08

48

Пронађено тијело жене с повредама главе, супруг испричао бизарну причу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner