Дебели минус оковао Српску, ево гдје је измјерено -17!

Извор:
АТВ
12.01.2026
07:26
Коментари:0
Једно од најхладнијих јутра у Републици Српској освануло је са великим минусом у бројним мјестима. "Најтоплије" је било у Требињу гдје је измјерено -2.
Највећи град Републике Српске прошао је "добро" с обзиром на најаве. У Бањалуци је измјерено -11, иако се предвиђало доста ниже. Иста температура је била и у Добоју, Сокоцу, Чемерну.
Најхладније је било у Шипову гдје је измјерено -17, а у Дринићу -15.
За степен топлије је било у Хан Пијеску, а у Мркоњићу, Приједору и Рибнику је измјерено -13.
Свијет
Америчко министарство објавило нови снимак убиства жене: Тврде како доказује да је кршила закон
У Кнежеву и Новом граду минус је ишао до 12 степени.
Гацко и Сребреница су осванули са минус осам, а -7 је било у Бијељини, Руду и ФОчи.
"Током дана претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, али хладно. У Херцеговини први дио дана и даље вјетровито, током поподнева ветар слаби и окреће на јужне смјерове, док ће у Крајини јачати и донијети благи пораст температуре. Поподне јаче наоблачење које ће се до вечери од северозапада ширити ка свим предјелима", саопштено је из РХМЗ.
Србија
11 ч0
Свијет
11 ч0
Свијет
12 ч0
Занимљивости
12 ч0
Република Српска
12 ч1
Република Српска
13 ч3
Република Српска
14 ч0
Република Српска
1 д4
Најновије
Најчитаније
09
16
09
12
09
02
08
51
08
48
Тренутно на програму