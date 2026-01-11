Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

11.01.2026
20:58
Коментари:0
Министар одбране Белгије Тео Франкен критиковао је америчку политику према Гренланду, рекавши да се ради о питању опстанка НАТО.
- Гренланд није Венецуела и није Иран. Овдје се ради о питању опстанка НАТО. Тамо се не смије војно интервенисати, иначе ће се то јако лоше завршити - рекао је Франкен.
Он је саопштио да је у својим контактима са амбасадором САД у Белгији и амбасадором при НАТО врло јасно ставио до знања да би то створило велике проблеме. Према ријечима министра Белгије, САД једноставно не могу себи дозволити да војно пријете савезнику и то мора да престане.
Белгијски министар излаз из ситуације види у појачаном присуству НАТО на Гренланду и око њега, како би се Русији и Кини дало до знања да је острво територија НАТО.
Франкен је истакао да су забринутости САД због руских и кинеских бродова разумљиве, али да управо за то и служи НАТО.
Он је позвао савезнике да раде заједно, истакавши да "једини који имају корист од унутрашњег раздора су наши непријатељи".
