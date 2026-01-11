Logo
Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

11.01.2026

20:58

Министар одбране Белгије Тео Франкен критиковао је америчку политику према Гренланду, рекавши да се ради о питању опстанка НАТО.

- Гренланд није Венецуела и није Иран. Овдје се ради о питању опстанка НАТО. Тамо се не смије војно интервенисати, иначе ће се то јако лоше завршити - рекао је Франкен.

Он је саопштио да је у својим контактима са амбасадором САД у Белгији и амбасадором при НАТО врло јасно ставио до знања да би то створило велике проблеме. Према ријечима министра Белгије, САД једноставно не могу себи дозволити да војно пријете савезнику и то мора да престане.

Белгијски министар излаз из ситуације види у појачаном присуству НАТО на Гренланду и око њега, како би се Русији и Кини дало до знања да је острво територија НАТО.

Франкен је истакао да су забринутости САД због руских и кинеских бродова разумљиве, али да управо за то и служи НАТО.

Он је позвао савезнике да раде заједно, истакавши да "једини који имају корист од унутрашњег раздора су наши непријатељи".

21

22

Шведска у шоку: Полицајац оптужен за силовање и злостављање дjеце

21

20

Нападнута бугарска Амбасада у Скопљу

21

15

Хороскоп за 12. јануар: Добро се пазите!

20

58

Трамп разматра удар на Иран

20

58

Напад САД-а на Гренланд био би крај НАТО-а

