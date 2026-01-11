Европа се игра лажима или ватром! Планирају војни одговор Трампу

Извор:
СРНА
11.01.2026
19:56
Коментари:0
Британски премијер Кир Стармер преговора са европским савезницима о распоређивању војних снага на Гренланду како би се супротставили растућој пријетњи кинеске и руске војске и тиме ублажили безбједносне страхове америчког предсједника Доналда Трампа, пише "Телеграф".
Извор из британске Владе рекао је за "Телеграф" да војни команданти израђују планове за могућу мисију НАТО-а на Гренланду, којем је амерички предсједник Доналд Трамп пријетио заузимањем из безбједносних разлога.
Свијет
Стигло упозорење: Преговарајте док није прекасно
Додао је да су се британски званичници посљедњих дана састајали са колегама из више земаља, међу којима су Њемачка и Француска, како би започели припреме.
Планови, који су још у раној фази, могли би да укључују распоређивање британских војника, ратних бродова и авиона ради заштите Гренланда од Русије и Кине.
Свијет
Медији тврде: Трамп наредио израду плана инвазије на Гренланд
Европске земље се надају да ће значајно повећање њиховог присуства на Арктику убиједити Трампа да одустане од своје амбиције да анектира ово стратешки важно острво.
Извори из британске владе су рекли да је Стармер схватио пријетњу Русије и Кине у том подручју изузетно озбиљно и сложио се да се морају предузети мјере.
- Дијелимо став предсједника Трампа, растућа агресија Русије на далеком сјеверу мора бити заустављена, а евроатлантска безбједност ојачана - рекао је један од извора.
Свијет
Данска пристала на разговоре око Гренланда са Американцима
Додаје да се разговори НАТО-а о јачању безбједности у региону настављају и да Велика Британија сарађује са савезницима како би покренула напоре за јачање арктичког одвраћања и одбране.
Трамп је покренуо идеју о ефикасној куповини Гренланда, који је аутономна територија Данске, тако што би сваком од њених 30.000 грађана понудио до 100.000 долара да пређу на страну Сједињених Држава, али није искључио употребу војне силе за заузимање острва.
Британски званичници истичу да се Оружане снаге већ припремају за значајнију улогу у безбједности Арктика.
Свијет
Сада се и Њемачка се сјетила "међународног права", па критикују САД
Према сазнањима листа "Телеграф", ЕУ разматра и могућност увођења санкција америчким компанијама уколико Трамп одбије приједлог о распоређивању НАТО-а.
Слање војске на Гренланд ради безбједности због пријетњи Русије и Кине може бити и покушај пријетње Америци, сматрају аналитичари.
Према њиховим тврдњама, намјера Трампа да заузме Гренланд је више од безбједносног интереса и циљ америчке администрације оствариће се без обзира на покушаје европских држава да преговарају слање својих трупа. Међутим, уколико европски званичници и одлуче да пошаљу војску на Гренланд, то би значило директну конфронтацију Доналду Трампу.
Главно питање је колико стари континент има снаге за ову реализацију. Највише то показује рјешавање украјинске кризе гдје су европски прваци изгурани са преговарачког стола.
Република Српска
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
БиХ
2 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму