Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице

Извор:

Кликс

11.01.2026

19:33

Активисти тврде да је више 500 мртвих у протестима у Ирану, објављен снимак беживотних тијела испред мртвачнице
Фото: Tanjug/AP/UGC

Активисти, чије изјаве преноси Associated Press (АП), наводе да је број мртвих у двонедјељним протестима у Ирану порастао на 538, а да је више од 10.000 особа ухапшено.

Ројтерс је објавио видео-снимак испред мртвачнице у Техерану који приказује велики број тијела у црним врећама и уплакане породице које траже своје настрадале.

Америчка агенција Хјуман рајтс активистс (Human Rights Activists), која прикупља информације од активиста из Ирана, извјестила је о 10.600 приведених демонстраната у протекле двије седмице. Такође наводе да је број мртвих потенцијално и већи од 538, с обзиром на то да се за многима трага.

Иранска влада није објавила број жртава у демонстрацијама, а информације из Ирана је тешко потврдити с обзиром на прекид интернета у земљи и прекид телекомуникација с другим државама.

Демонстранти су и у недјељу преплавили улице широм Ирана у протестима који су се интензивирали прије неколико дана, када је одбјегли ирански пријестолонасљедник Реза Пахлави позвао људе да изађу на демонстрације.

Протести су првобитно избили као посљедица лоше економске ситуације у држави и пада вриједности валуте, али су се развили у политичке протесте против владајућих.

Ајатолах Хамнеи

Свијет

Моћан човјек који све контролише: Ево ко је Али Хамнеи – врховни господар Ирана

Ирански предсједник Масуд Пезешкијан казао је да чују демонстранте и њихове захтјеве, на којима раде, али да је на улицама много насилника и терориста који не маре за државу нити за економску ситуацију. Позвао је иранске породице да не допуштају својој дјеци да се придружују „терористима који кољу и убијају друге“.

У Сједињеним Америчким Државама све се чешће говори о реакцији на протесте у Ирану и насилно гушење тих демонстрација. Међутим, Техеран је запријетио одмаздом против Израела и америчких војних база у Ирану у случају америчког напада на Иран.

