Амерички медији пишу: Одржани прелиминарни разговори о нападу на Иран

СРНА

10.01.2026

21:28

0
Амерички медији пишу: Одржани прелиминарни разговори о нападу на Иран

Администрација америчког предсједника Доналда Трампа одржала је прелиминарне разговоре о плановима за потенцијални напад на Иран, објавио је данас "Волстрит џурнал", позивајући се на неименоване изворе.

Лист наводи да су разговори вођени након поновљених пријетњи Трампа да ће Сједињене Државе напасти Иран уколико власти те земље убију демонстранте, што се и догодило.

Извори америчког листа додају да су се дискусије фокусирале на могуће циљеве и разматрање опција, укључујући и могућност покретања "широког ваздушног напада" на иранске војне објекте.

Истовремено, наводи "Волстрит џурнал" нема назнака да се спрема непосредни напад на Иран, нити да је дошло до премјештања америчке војне опреме или особља у том циљу.

Иран

Доналд Трамп

SAD

