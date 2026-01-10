"Сви демонстранти у Ирану биће оптужени као непријатељи бога": Пријети им смртна казна

Извор:
Агенције
10.01.2026
18:26
Коментари:0
Главни тужилац Ирана Мохамад Мовахеди Азад изјавио је данас да ће сви демонстранти бити оптужени као "непријатељи Бога", јављају ирански државни медији.
За овај прекршај предвиђена је смртна казна, преноси Скај њуз.
Ова одредба се односи на "изгреднике и терористе" који су оштетили имовину и угрозили безбједност, као и на све који су им помогли, навео је Мовахеди Азад.
"Тужилаштво треба брзо да припреми суђења и не показује било какву "благост, саосјећање или попустљивост"", додао је он.
Тужилац у Техерану Али Салехи такође је јуче изјавио да демонстранти могу да буду суочени са оптужбом да су "непријатељи Бога".
Протести у Ирану одржавају се од 28. децембра због раста цијена и погоршања животног стандарда, након што је вриједност националне валуте пала на рекордно низак ниво.
Ови протести представљају највеће демонстрације у Ирану од 2022. и 2023. године, које су услиједиле након смрти Махсе Амини током задржавања у полицији за морал због наводног кршења правила облачења.
