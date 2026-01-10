Logo
Large banner

"Сви демонстранти у Ирану биће оптужени као непријатељи бога": Пријети им смртна казна

Извор:

Агенције

10.01.2026

18:26

Коментари:

0
"Сви демонстранти у Ирану биће оптужени као непријатељи бога": Пријети им смртна казна
Фото: Tanjug / AP

Главни тужилац Ирана Мохамад Мовахеди Азад изјавио је данас да ће сви демонстранти бити оптужени као "непријатељи Бога", јављају ирански државни медији.

За овај прекршај предвиђена је смртна казна, преноси Скај њуз.

Ова одредба се односи на "изгреднике и терористе" који су оштетили имовину и угрозили безбједност, као и на све који су им помогли, навео је Мовахеди Азад.

Пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија

Свијет

Иранке пале цигарете сликама ајатолаха Хамнеија, добиле "критике" због једне ствари

"Тужилаштво треба брзо да припреми суђења и не показује било какву "благост, саосјећање или попустљивост"", додао је он.

Тужилац у Техерану Али Салехи такође је јуче изјавио да демонстранти могу да буду суочени са оптужбом да су "непријатељи Бога".

Протести у Ирану одржавају се од 28. децембра због раста цијена и погоршања животног стандарда, након што је вриједност националне валуте пала на рекордно низак ниво.

Ови протести представљају највеће демонстрације у Ирану од 2022. и 2023. године, које су услиједиле након смрти Махсе Амини током задржавања у полицији за морал због наводног кршења правила облачења.

Подијели:

Тагови:

Иран

Смртна казна

demonstracije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ситуација у Ирану све тежа, највиша приправност безбједносних снага

Свијет

Ситуација у Ирану све тежа, највиша приправност безбједносних снага

5 ч

0
Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

Свијет

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

6 ч

0
Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

Свијет

Хаос у Ирану: Насилни демонстранти запалили џамију у Техерану

11 ч

0
Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

Свијет

Ко је човjек који би могао доћи на чело Ирана?

1 д

0

Више из рубрике

Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Серија пуцњава у САД: Најмање шесторо мртвих!

2 ч

0
Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела

Свијет

Протести због споразума ЕУ: Пољопривредници истресли неколико тона кромпира у центру Брисела

2 ч

0
Novac Evri Valuta

Свијет

Скандал тресе ову земљу: Мрачна страна финансијског раја о којој сви шуте, но један човјек је проговорио

2 ч

0
Петер Сијарто

Свијет

Сијарто: Брисел и Кијев желе да увуку Мађарску у рат, препрека за то је Орбан

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Снијег направио хаос: Мјештани извлачили људе из аута

20

14

Објављен снимак убиства Рене Гуд са камере агента који је пуцао у њу

20

06

Шта ће Европа урадити ако САД заузму Гренланд?

20

03

Фудбалери Борца почели припреме за наставак сезоне

19

52

"Јака" храна, алкохол, мањак тренинга: Како се вратити у форму након празника?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner